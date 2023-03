10 jours en Floride, bien plus que Miami à voir : itinéraire et conseils

Plages et bars

Car, oui, bien sûr, il y a ces fameuses plages qui longent le littoral. Idylliques. De celles qu’on voit sur les cartes postales. Du sable blanc d’où émergent çà et là les mythiques cabanes de sauveteurs, une eau turquoise. À quelques enjambées, sur les sentiers, le long de la plus célèbre rue de Miami Beach, Ocean Drive, comme plongés dans une scène de film vue mille fois, on observe de jeunes Américaines montées sur des patins à roulettes, en mini-short, crop-top et casque aux oreilles, filer à vive allure. Le soleil brille et la musique s’élève depuis les bars attenants, où l’on s’installe pour boire un cocktail à la taille démesurée après quelques heures éreintantes de shopping. La nuit tombée, on continue la soirée en visitant d’autres établissements. À la recherche de celui dans lequel danser et finir la soirée. Et Miami ne faillit pas à sa réputation: les lieux festifs y sont légion. De quoi réjouir les amateurs de vie nocturne.

Art et architecture

Puis, il y a l’autre visage de Miami. Définitivement artistique. Il commence à l’extrême sud de South Beach où l’on trouve un incroyable quartier Art déco, parfaitement entretenu, devenu si emblématique de l’architecture de la ville et qui n’a aujourd’hui rien perdu de sa superbe. Et la balade culturelle se poursuit dans le quartier ultratendance de Miami: Wynwood. Avec son musée en plein air, le Wynwood Walls, les promeneurs peuvent admirer les tags, fresques et peintures des plus célèbres artistes de rue au monde qui ornent les murs. Vous trouverez également pléthore de musées et galeries pour satisfaire votre curiosité.

La Floride ne se résume toutefois guère qu’à Miami. Le "Sunshine State" regorge de pépites aussi multiples que surprenantes et jouit d’une diversité de paysages impressionnante. On vous propose un itinéraire à réaliser en 10 jours plus bas.

Tour express en 10 jours : nos coups de cœur

Vous n’irez peut-être pas deux fois en Floride, mais vous n’avez pas pour autant le budget ou le temps nécessaires pour tout faire. Quels arrêts privilégier lors de votre séjour ?

1. Everglades

Le parc national des Everglades présente des paysages uniques constitués de forêts et de marais, de marécages, de mangroves, de pinèdes et de prairies humides. En plus d’abriter une flore abondante, les Everglades sont aussi le refuge d’une faune riche et exotique. Vous pourrez notamment y croiser les fameux alligators et crocodiles américains mais aussi des ours bruns, des lynx, et même la panthère de Floride. L’une de ses portes d’entrée n’est située qu’à 80 kilomètres environ de Miami. Mais le territoire des Everglades s’étend sur trois comtés et plus de 610 000 hectares. On vous conseille de venir motorisé. Sinon, des excursions à la journée sont organisées.

©timyee - stock.adobe.com

2. Les Keys

Pour arriver à destination, la route est longue, elle est seule à desservir l’archipel de 161 kilomètres. Mais cette route, ou tout du moins le paysage qu’elle traverse, est magnifique. Offrant un superbe panorama, avec d’un côté l’océan atlantique, et de l’autre, le golfe du Mexique. À son extrémité, on retrouve Key West, joyau de l’archipel, et le plus empreint de l’atmosphère caribéenne si caractéristique qui règne sur cet ensemble d’îles rapprochées. Sur le chemin, Key Largo et son parc marin protégé John Pennekamp Coral Reef State Park ; Islamorada ; les plages de Marathon ; et bien sûr des tas de spots pour plonger, explorer les mangroves ou simplement se régaler d’un délicieux plat à base de poisson.

©Kuteich - stock.adobe.com

3. Naples

Oui, oui, on pourrait presque croire qu’on parle de la célèbre ville italienne. Mais pas du tout ! Naples, c’est aussi une station balnéaire située à l’ouest de la Floride, sur la côte, surplombant le Golfe du Mexique. On y vient pour profiter de ses plages de sable fin sans nul autre pareil, admirer le coucher de soleil depuis la jetée et observer les dauphins qui jouent gaiement dans la mer. Le lieu se veut également un spot privilégié pour les surfeurs qui régalent les spectateurs de leurs acrobaties aquatiques. Vous pourrez faire escale à Naples si vous empruntez la route de la côte ouest qui mène à Fort Myers et Tampa.

©Svenja98 - stock.adobe.com

4. Cap Canaveral

Nous avons manqué de temps pour nous y rendre, dommage. Car le site de la NASA Cap Canaveral constitue un arrêt (presque) incontournable en Floride. C’est là que se trouve la base de lancement des fusées et le centre spatial Kennedy qui propose, entre autres, des visites guidées avec reconstitutions et des attractions. Les passionnés de l’histoire de la conquête lunaire y trouveront forcément leur bonheur. Si vous êtes là au bon moment, vous pourrez même assister au décollage d’une fusée. Une expérience qui vaut certainement le coup d’être vécue.

©Photo News

5. Orlando

Au cœur de la Floride, les amateurs de sensations fortes ne manqueront pas de faire un détour par Orlando. La ville compte une dizaine de parcs à thèmes. Impossible de tous les faire en une journée, vous devrez y consacrer au moins une semaine. Et il faudra aussi compter un budget considérable, les prix d’entrée sont exorbitants et à cela s’ajoutent encore les boissons et aliments consommés sur place. Une autre option est de ne choisir qu’un parc et de ne rester à Orlando que deux jours maximum. Universal offre un spectacle convaincant et séduira les fans d’Harry Potter avec sa reproduction du château de Poudlard. Walt Disney World Resort est toujours enchanteur pour les petits comme les plus grands.