Une alimentation plus saine pour une planète en meilleure santé

Agissons maintenant !

Réduire les émissions du secteur alimentaire exige d’apporter des changements à toutes les étapes, des producteurs jusqu’aux consommateurs. La campagne Agissons (ActNow) est un appel des Nations Unies à une action citoyenne contre les changements climatiques et pour la durabilité. L’évolution des systèmes alimentaires vers des régimes riches en végétaux – avec davantage de protéines végétales (comme les haricots, les pois chiches, les lentilles, les noix et les céréales), une quantité réduite d’aliments d’origine animale (viande et produits laitiers) et moins de graisses saturées (beurre, lait, fromage, viande, huile de coco et huile de palme) peut contribuer à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux habitudes alimentaires actuelles dans la plupart des pays industrialisés. Dans le cadre de sa campagne, l’organisation onusienne propose plusieurs pistes d’action faciles à mettre en place à titre individuel pour devenir un héros de l’alimentation au quotidien.

Achetez local et de saison

Le transport de la nourriture dans le monde entier nécessite une énergie considérable. Beaucoup de fruits viennent de très loin, alors que les producteurs locaux ont du mal à gagner suffisamment d’argent pour poursuivre leur production. Acheter local et de saison permet de soutenir l’économie locale, tout en diminuant les émissions de carbone engendrées par le trajet des aliments jusqu’à nos assiettes. Souvenez-vous aussi d’acheter de la nourriture avec le moins d’emballage possible.

Économisez l’eau

L’eau est une ressource précieuse: moins de 3% de l’eau de la planète est potable et la grande majorité est gelée dans l’Antarctique, l’Arctique et les glaciers. En utilisant l’eau de manière plus intelligente, vous pouvez préserver l’eau propre dont nous avons besoin pour boire, nous laver et rester en bonne santé. Alors, ne laissez pas l’eau du robinet inutilement couler lorsque vous lavez des fruits et des légumes ou lorsque vous faites la vaisselle.

Mangez des repas plus sains

Adoptez un régime alimentaire plus équilibré, qui vous fournira les nutriments nécessaires issus de différents groupes d’aliments, tout en diminuant les produits plus néfastes pour notre planète. Cette catégorie regroupe les aliments dont la production nécessite plus de ressources naturelles, notamment de l’eau (la viande en nécessite plus que les plantes ou les légumineuses), ou les fruits et légumes qui ne sont pas de saison ou issus d’une production locale.

Essayez des recettes anciennes

De plus en plus de chefs et fournisseurs de denrées alimentaires rejoignent un mouvement grandissant d’acteurs du secteur qui changent leur manière de cuisiner en favorisant les produits du terroir. Jetez un œil à ces recettes anciennes réactualisées par de grands chefs. Ces plats sains sont non seulement peu onéreux, mais surtout bons pour l’environnement.

Réduisez vos déchets alimentaires

Plus de 900 millions de tonnes de nourriture, soit 17% des denrées alimentaires disponibles pour les consommateurs, sont jetées chaque année à la poubelle, alors que près de 700 millions de personnes sur terre souffrent de la faim. Arrêtons de gaspiller. Quand vous jetez des aliments, vous gaspillez aussi l’énergie utilisée pour les produire, les emballer et les transporter. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin et consommez ce que vous achetez. Vous pouvez faire des économies utiles en cette période de crise, réduire la pollution et préserver les ressources pour les générations à venir.

Calculez votre empreinte carbone

Pour connaître les quantités d’émissions de gaz à effet de serre auxquelles vous contribuez par votre alimentation, mais aussi par vos diverses activités quotidiennes, comme l’utilisation de l’électricité, la consommation d’eau, la conduite d’une voiture ou l’élimination des déchets, ayez le réflexe d’utiliser un calculateur d’empreinte carbone. Il en existe plusieurs gratuitement disponibles en ligne.

Téléchargez l’application A-World

Depuis le champ jusqu’à l’assiette, la nécessaire réduction du poids carbone de notre alimentation passe ainsi par des leviers multiples. Vous souhaitez en apprendre davantage et surveiller vos habitudes ? L’application mobile A-World, parce qu’il n’existe pas de planète B, vous permet de choisir et de suivre un ensemble de bonnes pratiques écoresponsables, tout en prenant conscience de votre contribution en matière d’émissions de CO2 évitées et d’eau et d’électricité économisées. Vous pouvez aussi participer à des parcours éducatifs, relever des défis en groupe, obtenir des conseils et répondre à des questionnaires, le tout orienté vers un mode de vie plus responsable: https ://actnow. aworld. org/

Source: "Devenez un héros de l’alimentation !", groupe de travail Action Climat de l’ONU.