Nos frituristes gardent-ils la patate ? Un piéton ivre est-il responsable d’un accident de circulation ? Biggies, la chaussette namuroise qui ne manque pas de style. Les Wallons devraient vieillir davantage à deux

Voilà, mes prochaines vacances sont réservées. À propos de celles-ci, aucune originalité dans mon chef. Ce sera comme souvent une sympathique maison louée dans un tout petit village au sud de l’Aveyron, au bord du Tarn. Soleil, farniente, lecture, promenades et profiter de quelques bonnes petites tables de la région. M’évader un bon moment pour recharger les accus (les miens, je ne roule pas encore à l’électrique…) et tenter de laisser de côté les petits et grands tracas quotidiens. M’échapper de ce monde dans lequel on ne parle pratiquement que de guerres et de crises diverses.

M’échapper ? Enfin, un peu… Parce que chaque matin, au moment du petit-déjeuner, je ne pourrai m’empêcher de plonger dans mon journal favori !

Hausse des prix de l’alimentaire: nos frituristes gardent-ils la patate ? (vidéo)

Comme d’autres secteurs, les friteries doivent faire face à l’inflation qui touche les matières premières. Certains se résolvent à augmenter leur prix, tout en gardant une étiquette de produit bon marché. Notre article

Disparition de Marcel Amont: "C’est quelqu’un que je n’ai jamais vu ne pas sourire ou ne pas être gentil avec les gens", dit Jacques Mercier

Animateur de multiples émissions à la RTBF entre 1963 et 2008, Jacques Mercier était tout indiqué pour nous parler de Marcel Amont, qu’il a reçu quelques fois à la RTBF.

TikTok banni des smartphones des agents du fédéral en Belgique

Le fédéral vient de décider d’interdire l’application TikTok sur les téléphones professionnels de ses agents. Un rapport de la Sûreté de l’État conseillait cette interdiction, alors que TikTok génère toujours plus de craintes sur la sécurité et la confidentialité des données.

Réussir sa culture d’échalotes

Le potager occupe une place de plus en plus importante dans nos jardins et c’est une excellente chose. Si certaines cultures ne posent aucun problème aux jardiniers, d’autres semblent très délicates à réussir… Les conseils de notre expert

Un piéton ivre est-il responsable d’un accident de circulation ?

L’Avenir vous répond : François nous demande cette semaine si un piéton victime d’un accident perd ses indemnisations s’il était en état d’ébriété

Un simple test d’urine peut prolonger la durée de vie de vos reins

Un test urine, c’est anodin, mais ça permet de détecter des maladies rénales. Témoignage de Jean-Luc lors de la journée du rein.

Biggies, la chaussette namuroise qui ne manque pas de style

Un jeune entrepreneur namurois vient de lancer Biggies Socks, une marque de chaussette de qualité qui ne sacrifie pas pour autant l’originalité.

Dans trois ans, Bruxelles boira son premier whisky Tipsy Tribe: “Si tu sais brasser une bonne bière, tu sais distiller un whisky” (vidéo)

La brasserie Tipsy Tribe, à Koekelberg, met un whisky en tonneau ce 9 mars. C’est un petit événement: il s’agira du premier whisky bruxellois. Rendez-vous dans trois ans pour déguster ce breuvage inspiré des bourbons américains.

Pierre Pirard: 1 100 km à vélo, jusqu’à Cannes, pour la lutte contre le cancer chez les enfants

Pierre Pirard compte relier le Luxembourg à Cannes en six jours de pédalage. Le but : remplir une cagnotte pour KickCancer.

Les Wallons devraient vieillir davantage à deux

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la proportion de personnes âgées de 75 à 89 ans qui sont seules diminue et va continuer à diminuer en Wallonie, selon l’économiste Philippe Defeyt.

Le Piémont, perle de l’Italie

Un extraordinaire patrimoine d’art et d’histoire, de culture et de nature caractérise le Piémont, une région aux mille visages, tous plus intéressants les uns que les autres: des villes d’une rare élégance, des villages fascinants, des collines qui comptent parmi les plus connues au monde pour leur extraordinaire production de vin. À découvrir ici !

Port du masque dans le secteur des soins de santé. Pour ou contre sa suppression ?

