C’est un traitement hormonal qui vise à stimuler les ovaires pour obtenir une ovulation de qualité. Il existe différents protocoles, selon l’âge, le dossier médical et la situation de la patiente. "On va soit déclencher l’ovulation, soit l’accélérer si elle est présente mais aléatoire, dans le cas de cycles irréguliers." Elle peut être prescrite en cas de troubles de l’ovulation causés par exemple par l’obésité, ou dans le cas d’ovaires polykystiques. Prescrite seule ou au sein d’un protocole plus large, la stimulation ovarienne se fait par prise de médicaments. Parfois, le médecin peut en plus provoquer l’ovulation à l’aide d’injections.

2 L’insémination

C’est l’étape suivante. Couplée à la stimulation ovarienne, l’insémination intra-utérine (IIU) consiste en l’injection de spermatozoïdes "préparés" lors de l’ovulation. Le processus travaille sur un double aspect: améliorer et stimuler l’ovulation (grâce à la stimulation ovarienne) tout en inséminant le sperme du conjoint à l’aide d’un petit cathéter introduit par le col de l’utérus. Le sperme est auparavant préparé en laboratoire, afin de sélectionner un échantillon de la meilleure qualité possible.

3 La FIV (fécondation in vitro)

"Ce n’est pas le traitement numéro 1, car il coûte cher et reste lourd. Il faut souvent des raisons médicales, car il est invasif et non sans risques: ponctions, chirurgie… Je conseille fortement d’essayer la stimulation ovarienne et l’insémination d’abord. Cela amènera souvent au même résultat, en plus de temps, mais de façon bien plus douce." La FIV consiste à ponctionner les ovocytes chez la femme pour les féconder en laboratoire avec le sperme. Si cela réussit, un œuf fécondé (ou plusieurs) est ensuite transféré dans l’utérus.

4 Le don d’ovocytes

C’est faire appel à une banque d’ovocytes (où des femmes font don de leurs ovocytes) pour ensuite faire une FIV, une fois les ovocytes sélectionnés, avec le sperme du conjoint. "Cette dernière option n’est pas courante en Belgique, car le nombre de donneuses est très inférieur à la demande. Ce n’est pas dans nos mœurs. C’est un gros business à l’étranger, mais chez nous, il y a parfois jusqu’à deux ans d’attente." Ce traitement, non remboursé, coûte environ 7 000 euros.