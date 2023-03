Proche de l’oignon

Autrefois appelée "oignon d’Ascalon", l’échalote (Allium ascalonicum) est une culture particulière. Alors qu’auparavant on n’imaginait pas la multiplier par semis, il est aujourd’hui possible d’opter pour cette solution mais on peut aussi directement planter des caïeux. Il est aussi important de savoir que l’échalote déteste les sols lourds, humides et qu’elle exige le plein soleil.

À quelle période faut-il semer ou planter les échalotes ?

Le semis des échalotes doit se faire très tôt au printemps (mi-mars à début avril) en lignes distantes de 30 cm et à raison de 100 graines au mètre linéaire. Il est alors possible d’obtenir des échalotes dont le diamètre tourne autour des 2 cm. Les principales variétés adaptées au semis sont "Ambition F1", échalote ronde et de couleur marron et "Bonilla F1" d’une belle couleur jaune, très productive et mi-hâtive.

Si la météo le permet, la plantation des caïeux doit se faire en février-mars, en lignes distantes de 25-30 cm et en gardant un espacement de 15 cm entre chaque caïeu. Avant la mise en place des caïeux, la terre doit être ameublie – et la grelinette est ici bien utile – tandis que chaque caïeu doit être enfoncé dans le sol de 2 cm. La récolte peut commencer quand le feuillage jaunit, généralement vers la fin du mois de juillet.

Un truc pour une longue conservation…

En général la conservation des échalotes récoltées au jardin est assez aisée. En pratique, il faut d’abord laisser les échalotes se ressuyer dans un endroit protégé des intempéries. Au bout de quelques jours, il faudra débarrasser les caïeux de leurs feuilles et de leurs racines. Enfin, on les stockera en clayette ou étalés sur un sol propre et sec.

Attention à la mouche de l’échalote

Cette petite mouche pond ses œufs sur les plantes et les larves, vermiformes et blanches, rongent l’intérieur des caïeux. Les feuilles brunissent et les plantes végètent. À ce stade de l’attaque la seule solution est d’arracher et détruire les pieds atteints. Une rotation des cultures est primordiale après une attaque de la mouche de l’échalote et elle durera 3 ans. En préventif, le jardinier pourra placer un voile anti-insectes sur la parcelle consacrée aux échalotes. Pour la maladie de la rouille, il est possible de limiter les dégâts en poudrant les plantes avec du lithothamne (algues marines).

