Inattendu : Jean-Michel Zecca ferme son restaurant “Felicità” à Waterloo

”Toutes les belles histoires ont une fin”, a écrit l’animateur d’RTL, dans un post publié ce jeudi sur Instagram (voir en bas de l'article).

“Il y a bientôt 5 ans, mon ami Renato Carati et moi-même nous lancions dans une aventure appelée Felicità. Nous étions loin de nous imaginer que nous allions traverser deux années de pandémie mondiale ainsi qu’une crise énergétique sans précédent. Très loin donc d’imaginer, que notre passion commune pour l’Italie de nos racines serait couronnée par une jolie reconnaissance du guide Gault & Millau. Cette distinction, nous la devons à notre équipe, mais surtout au talent d’un Chef qui œuvre pour la pérennité de la tradition Italienne depuis bientôt 40 ans, et qui continuera à le faire. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que Felicità est une belle histoire. Nous l’avons écrite jour après jour avec vous tous qui faites partie de ce qui ressemble plus à une famille qu’à un ‘’fichier clients’’. Mais toutes les belles histoires ont une fin”.

Et Jean-Michel Zecca d’évoquer les raisons de la fin de cette “association” couronnée de succès, sans perdre son humour pour autant : “Nous sommes conscients que nul n’est indispensable, que tout se remplace sauf peut-être… les genoux de Renato. Ceux qui le connaissent bien savent que l’abus de sport (devant les étapes du Giro ou les matches de La Squadra) n’a pas préservé ses ménisques. Plus sérieusement, il faut reconnaître qu’après 40 ans derrière les fourneaux et quelques pépins articulaires de plus en plus tenaces, l’envie de se préserver est bien légitime. C’est sans aucun doute la raison principale qui nous pousse à passer le témoin à une équipe de jeunes restaurateurs motivés à l’idée de reprendre en main cette adresse. Nous vous présenterons très bientôt leur concept dont nous ne doutons pas qu’il vous plaira.”

En attendant, le présentateur donne un dernier rendez-vous aux amateurs… “Venez profiter pour quelques jours encore de ce qui restera pour toujours ma meilleure idée d’association”.

On avait justement goûté Felicità il y a peu : c’est du bonheur à l’italienne, dans l’esprit de la trattoria. Une cuisine respectueuse des terroirs. Avec un chef-aubergiste italianissimo.