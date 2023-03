Du 6 au 26 mars, Bruxelles

Alors que Bruxelles célèbre cette année l’Art Nouveau, soulignant la place centrale de la capitale belge dans l’histoire de ce mouvement artistique, le Brussels Art nouveau & Art Deco Festival, "BANAD Festival", propose pour la 7e année consécutive trois week-ends qui invitent à pousser la porte de bâtiments bruxellois de style Art Nouveau et Art Déco.

Entre visites guidées d’intérieurs habituellement fermés au public, conférences, événements, parcours en extérieur… ce festival donne l’occasion unique de découvrir des lieux inédits faisant partie des joyaux de ces deux styles architecturaux. Pour la plupart construits entre la fin du XIXe siècle et les années 1930, ces bâtiments racontent leurs histoires.

Au programme, des activités familiales, entre autres, une balade d’immersion dans la vie quotidienne de la haute société du XIXe siècle, des ateliers créatifs et des parcours thématiques. Enfin, en point d’orgue du festival, les 25 et 26 mars, la Foire d’objets et le Salon des restaurateurs rassemblant cinquante collectionneurs et marchands qui présentent leurs objets divers, meubles, livres, affiches… mais aussi des techniques telles que le verre, l’orfèvrerie, l’édition et la céramique, à l’École N° 13, superbe complexe scolaire Art nouveau.

2 Simenon

Du 8 au 11 mars, Liège

En cette année 2023, Georges Simenon aurait eu 120 ans. Durant quatre jours, le Printemps Simenon célèbre, dans sa ville natale, l’écrivain francophone le plus lu, le plus traduit et le plus adapté du vingtième siècle. Cette toute nouvelle initiative a pour ambition de faire découvrir et redécouvrir l’œuvre de Simenon au travers d’expositions, de rencontres littéraires, de projections cinéma, de conférences… ou encore l’inauguration d’un parcours découvertes au départ de l’Office du Tourisme (départs groupés toutes les 20 minutes, dès 13h).

Le large programme s’adresse aussi bien aux passionnés, auxquels il propose de découvrir des aspects moins connus de l’œuvre immense et protéiforme de Simenon, qu’aux personnes curieuses, désireuses de découvrir cet auteur et de trouver des portes d’entrée vers son œuvre. Activités gratuites.

3 Family Matters

Du 2 mars au 28 mai, Ixelles, Villa Empain

Family Matters rassemble 19 artistes sur les thèmes de la transmission intergénérationnelle, de la sororité, des secrets de famille, de l’enfance, du couple, de la sexualité… Au travers de vidéos, installations, sculptures, peintures et dessins, l’expo invite à vivre une succession d’expériences individuelles et collectives sur le thème de la famille.

4 Brocante Boch

Les 11 et 12 mars de 8h à 17h, au centre de la Céramique, La Louvière

Dédiée aux pièces de faïencerie fabriquées à La Louvière, la Brocante de Boch convie les collectionneurs et amateurs de belles céramiques à compléter leurs services d’anciennes pièces. L’occasion également de découvrir le Centre Keramis, musée qui conserve les témoignages matériels et immatériels de l’activité de l’ancienne faïencerie.

5 Maker Faire

Du 10 au 12 mars, de 10h à 18h, Molenbeek, LionCity

La Maker Faire célèbre la "culture du Faire", soit la production locale, les nouvelles technologies, l’artisanat, l’univers des fablabs, le DIY (Do It Yourself) et les artisans. Avec 55 exposants, l’événement s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes, en passant par les ados, avec des démonstrations de machines, des concours de robots, des courses de drones, des ateliers, un marché, des conférences autour des thèmes de la créativité, de la fabrication et des cultures DIY…

6 Carnaval d’Arlon

Du 9 au 12 mars, Arlon

Intronisation du Prince Carnaval, cortège des enfants, bal en costume rétro, et grande cavalcade… tous les ingrédients festifs d’un week-end d’une grande fête populaire sont réunis au Carnaval d’Arlon. Avec en prime, les animations des Gilles et leurs rondeaux le dimanche.

7 MIKMAK Marionnette

Du 10 au 28 mars, Tubize, Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, Braine-l’Alleud, Nivelles et Genappe

Avec ses marionnettes en tous genres, le MIKMAK Festival est de retour dans sept communes du Brabant wallon. Au menu: des spectacles drôles, inspirants, bouleversants dans les centres culturels partenaires ainsi que la tournée d’un spectacle itinérant Le Caméléon par Guillaume Alexandre qui va s’installer au cœur des villages ! Des ateliers de création et de manipulation de marionnettes complètent ce programme artistique.

Le week-end prochain (les 18 & 19 mars)

Légendes

Le 18 mars à 18h, à l’abbaye de Villers

Dans la splendide salle romane de l’abbaye éclairée par des bougies, la conteuse Soélou entraîne son public dans un voyage imaginaire au pays des contes et légendes, sur le thème du crépuscule… Porté des histoires enchantées et merveilleuses, chacun pourra profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale sur ce site séculaire. Une expérience originale pour petits et grands. Dès 4 ans.

Femmes au pouvoir

Les 17, 18 et 19 mars, à la citadelle de Namur

Les femmes seront au pouvoir à la Citadelle de Namur ! En compagnie d’un personnage historique du site, la forteresse et les femmes illustres ayant de près ou de loin participé à son histoire se dévoileront tout au long d’une balade gourmande et théâtralisée, ponctuée d’arrêts gustatifs, à la lumière de flambeaux (vendredi et samedi soir).

Fête du Court

Du 15 mars au 21 mars, Fédération Wallonie-Bruxelles

Durant une semaine, le court-métrage belge francophone est célébré aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans les salles, en streaming et en télévision. Au cinéma, une trentaine de séances de courts-métrages sont programmées, mettant en lumière la richesse et la diversité de ce format et les initiatives belges, s’adressant à tous les âges et publics.