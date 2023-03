Un webinaire gratuit pour réussir son divorce ou sa séparation

La 4e édition a lieu ces 18 et 19 mars prochains, en ligne, avec des professionnels du domaine, français et belges. Avocats, notaires, coachs (dont Sandrine Mercy), médiateurs et kinésiologues seront présents aux conférences et ateliers, pour répondre à toutes les questions des personnes en situation (passée, présente ou future) de séparation, mariées ou non.

13 conférences et 6 ateliers

Au programme: 13 conférences qui portent sur des sujets incontournables tels que le droit (procédures de divorce, rôle du notaire, médiation, divorce et séparation liés à l’étranger, la prestation compensatoire, plan parental…) mais aussi les enfants. Comment leur annoncer la séparation et organiser leur vie ? Quid de la pension alimentaire ? Comment communiquer avec son ado ? Que faire en cas de violences conjugales ? Comment surmonter sa séparation ? Gérer ses finances ? Communiquer avec son ex ? Reconstruire sa vie ? Objectif: trouver la bonne stratégie adaptée à sa situation. Six ateliers sont également organisés: techniques de gestion du stress, boîtes à questions et coaching.

"On nous a appris à nous marier et à fonder une famille, mais on ne nous a pas appris ce qu’étaient un divorce et une séparation. Aujourd’hui, on sait qu’il y a une méthode pour s’en remettre, pour prendre soin de soi et de ses enfants et regagner un épanouissement. Et ne plus subir le reste de sa vie – avec des années de procédure, des conflits en coparentalité. Ce sont des séparations qui dès le départ n’ont pas pris le bon rail", explique la coach en divorce, qui elle-même s’est retrouvée perdue lors de son divorce. "Je regrette que tant d’hommes et femmes n’aient pas accès à cette formation. C’est ça l’idée des journées du divorce et de la séparation: offrir aux gens un temps pour qu’ils s’informent sur ce qui est bon de faire pour eux et pour leurs enfants, de manière à ce qu’ils puissent réussir cette épreuve."

Le webinaire est donné en visio via Zoom. Le livre "Les neuf étapes pour réussir son divorce" de Sandrine Mercy, est offert aux participants. L’inscription (attention à cocher la case Belgique) se fait via le site divorce-solutions. fr.