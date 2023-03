Les bienfaits d’un animal de compagnie pour les enfants

Apprendre la douceur et l’empathie

Les tout-petits, surtout vers deux ou trois ans, ont parfois du mal à être doux. "À cet âge, les enfants vont"explorer"les animaux", explique Alain Malchair, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du CHU de Liège.

Entre ceux qui poignent dans la queue de Garfield ou mettent les doigts dans les yeux de Milou, les réactions (supervisées par les parents) de nos boules de poils permettent d’apprendre finalement le "respect", commente notre spécialiste. "Le chien et le chat sont des êtres vivants qui réagissent, les enfants comprennent très vite qu’ils doivent être doux et que s’ils sont gentils avec eux, ceux-ci le seront à leur tour. Ça montre l’importance d’avoir des bonnes relations dès l’enfance."

À leurs côtés, les petits apprennent également l’empathie, dit-il. "Soit prendre en compte les sentiments et émotions de l’autre, ce qui fait partie de la vie relationnelle. Ce qui est difficile pour les enfants autistes par exemple. Le chien ou l’animal de compagnie est un accès plus facile, puisque l’animal répond de façon simple et naturelle – entre humains, c’est parfois bien plus compliqué. L’animal est fondamentalement spontané. Et pour peu qu’on soit bienveillants avec l’animal, il rendra très fort ce qu’on lui donne."

Soutien psychologique, liens sociaux

On le sait, les animaux de compagnie apportent un véritable soutien psychologique aux humains: ils peuvent aider à apaiser nos angoisses et difficultés. "Lorsque je fais des consultations chez moi, je travaille avec mon chien. Celui-ci permet aux enfants d’être plus apaisés et d’entrer plus facilement en communication avec ‘ce monsieur en face d’eux qu’ils ne connaissent pas’. C’est en caressant le chien que les enfants se livrent en quelque sorte. Et, généralement, à la deuxième visite, ils demandent après le chien (sourire)." Ce n’est pas pour rien que des chiens sont d’ailleurs éduqués pour s’occuper de malades ou personnes handicapées.

Un animal n’est pas une peluche. On ne le répétera jamais assez. En accueillir un dans son foyer mène à de nouveaux devoirs. Avoir un animal de compagnie permet donc aussi d’apprendre le sens des responsabilités, rappelle l’expert. Même si selon l’âge de l’enfant, de nombreux parents se retrouvent tout de même (ne nous voilons pas la face) à devoir finalement sortir le chien, vider la litière ou la cage du rongeur, par eux-mêmes. Mais comme on vient de l’expliquer: ils le valent bien.