Les étapes de la recette :

1. Épluchez les carottes, les pommes de terre et l’oignon. Coupez-les en morceaux, ainsi que les blancs de poireaux.

2. Faites revenir les légumes avec le beurre dans une cocotte pendant 10 min à feu doux. Salez et poivrez, ajoutez le persil et le cerfeuil, puis couvrez d’eau et laissez mijoter pendant 20 min.

3. Coupez le saumon, le cabillaud et le haddock en morceaux.

4. Plongez les morceaux de poissons dans la cocotte et poursuivez la cuisson pendant 10 min.

5. Pressez le citron. Mélangez le jus, les jaunes d’œufs, la crème fraîche avec une louche du jus de cuisson. Reversez dans la cocotte et faites épaissir à feu doux pendant 4 min.

6. Ajoutez le persil et le cerfeuil ciselés, rectifiez l’assaisonnement et servez.

Plus de recettes sur gourmandiz.be