Guide Michelin : Mallory Gabsi désigné Jeune Chef de l’année

Au moment de recevoir son prix, l’Ixellois n’a pas pu cacher une certaine émotion : "Je suis très ému, ça me touche énormément", a-t-il déclaré.

En 2020, Mallory Gabsi s’était illustré dans l’émission culinaire Top Chef. Alors âgé de 23, il avait été éliminé en demi-finale.

Mallory Gasby n’est pas le seul ancien candidat de Top Chef a obtenir une étoile cette année. On retrouve aussi Thibaut Spiwack (saison 13, Anona à Paris), Jordan Yuste (saison 11, L’Arrivage à Sète) ; Nicolas Seibold (saison 7, La Mutinerie à Lyon), Gérald Guille (saison 3, Pureté à Lille).

Un nouveau 3 étoiles en France

Alexandre Couillon, chef du restaurant "La Marine" à Noirmoutier (Vendée), a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France, ont annoncé lundi les organisateurs lors d’une cérémonie à Strasbourg.

Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l’édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 - contre 31 l’année dernière - après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.

Au total, trente-neuf tables ont reçu une première étoile, et quatre autres restaurants sont rentrés dans le club plus fermé des deux étoiles.

Le guide a également remis huit étoiles vertes, qui soulignent les rôles-modèles en matière de gastronomie éco-responsable.