Ceux qui ont eu la chance de partir à la neige (et qui en ont trouvé) rangent aujourd’hui leurs skis. Fini le congé de détente et on replonge dans l’actualité avec, entre autres, deux dossiers brûlants: les pensions et la réforme de la fiscalité. À propos de l’accès à la pension, je vous invite à relire l’édito de notre collègue Albert Allet (voir ci-après) et à nous faire part de vos réactions. Après tout, les lecteurs de cette newsletter sont directement intéressés par le sujet ! Autre sujet qui passionne: le bio. Consommez-vous du bio ? Là aussi on attend vos réactions !

Bonne semaine à tous !

DANS L’ACTU

Marc Leemans: au moins maladroit

Un édito de notre collègue Albert Jallet. Marc Leemans est le président de la CSC. Après douze années à la tête du syndicat chrétien, il a décidé d’arrêter les frais. À 62 ans, le compte est-il bon ? Pas tout à fait en ce qui concerne la pension. Ainsi, son employeur a décidé de le licencier. Il pourra bénéficier du RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise). Il remplit les conditions, il n’y a visiblement rien d’illégal dans la manœuvre. Lire la suite

Toujours plus de vins belges, mais que valent-ils vraiment ?

Avec 3 millions de litres produits en 2022, les vins belges ont battu un record. Le nombre d’hectares de vignobles est aussi en nette augmentation. Mais que valent les vins de chez nous ? L’avis d’un expert.

©ÉdA – Florent Marot

La loi sur les droits des patients s’offre un lifting

Un avant-projet de loi entend faire évoluer la loi sur les droits des patients en permettant notamment à ces derniers de planifier et de bénéficier de soins de santé qui respectent leur choix de vie. Notre article

EN PRATIQUE

Un poulailler chez soi ? Tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer

©BirgitMundtOsterwiec – Fotolia

Œufs frais à portée de main, réduction drastique des déchets ménagers, circuit (très) court… Excellente idée, mais qui réclame tout de même un peu de préparation et d’attention.

Question jardin: comment cultiver l’azalée d’intérieur ? La réponse de notre spécialiste

Leur abondante et lumineuse floraison décore de manière majestueuse nos espaces de vie et y fait entrer le printemps. Très tentant ! Mais attention ce ne sont pas des plantes aisées de culture… Explications

Congés scolaires en Belgique: voici quand tombent les prochaines périodes de vacances en 2023

Alors que les congés de détente touchent à leur fin, voici quand tomberont les prochaines périodes de vacances pendant l’année 2023 en Fédération Wallonie-Bruxelles.

COUPS DE CŒUR

La question du lecteur: comment attribue-t-on le label des "Plus beaux villages de Wallonie" ?

©ÉdA

Pour les 31 villages qui ont décroché le précieux sésame, c’est une magnifique carte de visite. Mais les démarches sont longues et fastidieuses…

L’entrée vers le rêve de Pairi Daiza, et d’Éric Domb

À l’aube de ses 30 ans, Pairi Daiza s’est enfin doté d’une entrée majestueuse, digne de son nom, qui invite le visiteur au voyage dès son arrivée, et le sensibilise également à l’importance de la protection des animaux et de la nature.

©BELGA

Magritte du cinéma 2023: Bouli Lanners et Lukas Dhont, grands gagnants de la 12e cérémonie

"Nobody has to know" de Bouli Lanners et "Close" de Lukas Dhont ressortent grands gagnants de la douzième cérémonie des Magritte du cinéma, qui avait lieu ce samedi 4 mars 2023.

PAUSE CAFÉ

Débat

Consommez-vous du bio ?

©jd-photodesign – stock.adobe.com

