Le retour du pantalon cargo : comment adopter la tendance ?

Revenu sur les devants de la scène ces dernières saisons, le pantalon cargo reste un incontournable mode qui se substitue volontiers au sempiternel jean. Car il jouit des mêmes atouts: pratique, confortable, multifonction, sexy et tendance. Il se décline, en sus, dans toutes les matières, coupes et couleurs.

Il n’est guère étonnant donc qu’il rencontre un tel succès et soit encore de tous les défilés… Même si son histoire a commencé il y a bien longtemps.

Un peu d’histoire

Une fois n’est pas coutume, le pantalon cargo fait partie de ces vêtements dont les créateurs se sont emparés pour en changer la fonction initiale en se l’appropriant. Eh oui, au départ, il se destinait exclusivement aux membres de l’armée.

Le pantalon cargo apparaît à la fin des années 30. En 1938 précisément, selon l’auteur Brian Jewell. Il fait partie de ce qu’on appelle le "battle dress", l’uniforme de combat, aux côtés du fameux blouson, et est alors porté par le personnel militaire britannique et les forces armées du Commonwealth. Kaki, en toile épaisse et résistante, le "cargo" dispose d’une poche sur le côté de la cuisse et d’une autre sur le devant de la hanche. Dans les années 1940, il devient un élément incontournable des uniformes militaires américains. D’abord ceux des parachutistes, avant de s’étendre à d’autres.

Culture hip-hop et créateurs

Il faudra attendre les eighties pour que le pantalon cargo s’invite dans la garde-robe civile. Il séduit alors principalement les hommes, issus du monde du hip-hop, dont il devient l’un des nombreux emblèmes. Mais peu à peu, la tendance gagne le grand public. Dans les années 1990, il devient extrêmement populaire, tant chez les hommes que chez les femmes, jeunes et moins jeunes. S’il finit par perdre de sa superbe au début du nouveau millénaire, il ne disparaît pas pour autant et attend patiemment que son heure revienne…

À raison ! Le pantalon cargo signe son grand retour dès 2020. Revisité par les grands créateurs qui l’introduisent dans leurs défilés, il regagne désormais le vestiaire féminin et toutes les amatrices de mode se l’arrachent.