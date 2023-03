Question jardin : comment cultiver l’azalée d’intérieur ? La réponse de notre spécialiste

Des boutons mais pas de fleurs

Lors de l’achat ne vous trompez pas et choisissez une plante qui présente des boutons nombreux et bien fermes. Pour pouvoir profiter de la floraison le plus longtemps possible, ces boutons doivent à peine laisser deviner la couleur de la fleur. Dans votre maison, vous l’installerez près d’une fenêtre mais sans l’exposer aux rayons directs du soleil puisque ces derniers peuvent provoquer un dessèchement progressif des boutons. Pour la même raison, évitez aussi la proximité d’une source de chaleur. L’azalée d’intérieur se plaît très bien lorsque la température ambiante tourne autour des 15-16°C durant la journée et un peu plus frais la nuit (10-12 °C).

Arroser oui mais pas n’importe comment …

Les arrosages revêtent une grande importance dans la réussite de culture de cette plante. Le substrat doit en effet être toujours humide car un manque d’eau peut faire dépérir la plante en 24 h ! Pour ce faire, pas question de l’arroser par le haut mais bien par le bas. Comment pratiquer? Il suffit de laisser tremper la base du pot dans une eau non calcaire à température ambiante pendant 30 minutes. On laissera la potée s’égoutter avant de la déposer sur une soucoupe (qui ne devra jamais contenir d’eau sous peine de voir pourrir les racines). Pendant la période de croissance de la plante, soit d’avril à septembre, on pourra ajouter à l’eau un peu d’engrais liquide spécial plantes d’intérieur à fleurs et ce, deux fois par mois.

Toilettage et rempotage

Quand la floraison est terminée, toilettez votre plante en supprimant les rameaux mal placés ou desséchés ainsi que les fleurs fanées. N’hésitez pas à tailler votre azalée en coupant les tiges au-dessus d’un bourgeon si son aspect n’est plus très esthétique: de nouvelles pousses apparaîtront une quinzaine de jours plus tard. Tous les deux ans vous rempoterez la plante dans un pot un peu plus grand (sans exagération) en utilisant un substrat pour plantes acidophiles (terre de bruyère, sapinette). Si vous possédez un jardin vous pourrez installer la potée à l’ombre, parmi les fougères, hostas et autres rhododendrons. Vous la rentrerez dès que la météo annoncera du gel car l’azalée d’intérieur est une petite frileuse.

