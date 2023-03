Pourquoi passer aux cosmétiques coréens ?

"J’ai d’abord fondé mon blog Jung Magazine en 2014 et ensuite, j’ai lancé ma propre agence de conseil spécialisée dans le marché sud-coréen de la beauté. Cela faisait suite à une expérience personnelle. En 2009, en cherchant à régler mes problèmes de peau, j’ai découvert le double nettoyage à base de produits coréens. À partir de ce moment, tout a changé: ma peau réactive s’est apaisée, mes imperfections se sont atténuées, mon teint s’est illuminé."

Le meilleur de deux mondes

Forte de cette expérience, la jeune femme se renseigne et découvre que les soins coréens ont l’avantage d’associer les molécules high-tech et les vertus des plantes médicinales issues de la pharmacopée traditionnelle (Hanbang, en coréen), comme les racines, les graines, les fleurs et les fruits. "J’ai compris à quel point les soins coréens étaient uniques, grâce à ces formulations hybrides qui prennent le meilleur des deux mondes."

Sans dénigrer les cosmétiques et soins français, Laura estime que leurs équivalents coréens vont beaucoup plus loin dans la recherche d’efficacité et met en garde contre le marketing de certaines grandes marques. "En France, on fait la part belle au luxe et au branding [NDLR: action marketing qui consiste à ancrer l’image d’une marque dans l’esprit des consommateurs]. Certains produits sont extrêmement chers alors que la concentration en actifs est parfois très faible, en réalité", fait remarquer Laura.

Des plantes agissant en synergie

Une autre caractéristique de la K-beauty est que les ingrédients et leurs vertus ne sont pas appréhendés isolément. "À la place, on va plutôt regarder avec quoi tel ou tel ingrédient fonctionne bien en synergie. Il y a tout un savoir-faire derrière l’herboristerie coréenne. En Corée, c’est un vrai domaine d’expertise comme peuvent l’être la médecine et la pharmacie." Ce qui est innovant également, ce sont les gestes qui sont posés au cours de la routine beauté des Coréennes. Le fait de procéder étape par étape permettrait de nettoyer sa peau, de l’hydrater et de la nourrir en profondeur.