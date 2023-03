Curiosité ludique et culturelle à la fois, Made in Asia invite au voyage sur la planète pop-geek-asiatique, surtout japonaise et coréenne, au travers d’une multitude de loisirs traditionnels ou décalés! Comme les années précédentes, les amateurs de mangas, de jeux vidéo et de culture nipponne s’y pressent pour assister à des projections, des concerts, des défilés...

Au programme, des ateliers traditionnels durant lesquels le public peut s’initier à la confection de sushis, à la calligraphie, à l’art de l’origami, de l’ikebana (art de composition florale) ou encore aux massages japonais, et un village culturel asiatique où se promener.

Les plus excentriques pourront s’adonner aux nombreux karaokés kitsch, à un rodéo sur une licorne, à des initiations de ninjas... et même à des cours de danse K-pop venue de Corée du Sud et rendue célèbre par le Gangnam Style.

Enfin, le Made in Asia est devenu le rendez-vous incontournable des cosplayeurs qui excellent dans l’art de se mettre dans la peau de personnages fantastiques! Un village entier est consacré à ce hobby du costume pour apprendre à coudre un tablier d’héroïne de manga et nouer un nœud de Sailor Moon.

www.madeinasia.be

2.Ordures! - Du 27 janvier au 31 décembre - Liège, Musée de la Vie wallonne

Dans sa nouvelle exposition, le Musée de la Vie Wallonne sensibilise petits et grands aux déchets et aux enjeux qui les entourent. Souvent oubliés une fois jetés, nos déchets ne cessent pourtant pas d’exister. Ils sont tout autour de nous: rues, forêts, océans… jusque dans l’espace! Ils en disent long sur nos valeurs, nos choix et nos modes de vie. "Ordures, l’expo qui fait le tri" fait la clarté sur la notion même de "déchets", pour comprendre leur nature, leur dangerosité, leur traitement et leur impact. L’expo aborde les grands enjeux écologiques, sociaux et économiques que génèrent nos détritus. L’occasion de faire le point sur la situation et de réfléchir à notre rapport à la consommation. Une activité ludique, et surtout instructive.

www.provincedeliege.be

3.Van Gogh - Du 18 février au 30 avril - Bruxelles, galerie Horta

Après une première édition en 2019, l’exposition "Van Gogh - The Immersive Experience" revient à Bruxelles avec un dispositif technologique et immersif complètement revisité. 300 chefs-d’œuvre de l’artiste s’animent au gré d’une bande sonore conçue pour l’occasion. Une seconde salle immersive retrace les origines de son travail.

vangoghexpo.com

4.Le jour des marionnettes - Le 5 mars - Chaumont-Gistoux, Espace culturel Perez

Envie de passer un moment de partage entre grands-parents, parents et petits-enfants? La journée intergénérationnelle autour du thème de la marionnette invite petits et grands à participer à un atelier "livre pop-up" à bricoler à deux, avant d’assister au spectacle de marionnettes, pour voyager dans l’imaginaire et les souvenirs. Deux séances: 10 h ou 14 h.

Réservations: www.ccbw.be

5.L’art de la cristallerie - Jusqu’au 25 mars - Espace Wallonie de Bruxelles

Avec l’exposition "Modernité et tradition", la Cristallerie du Val Saint-Lambert présente plus de cinquante pièces, témoignages d’un art artisanal maîtrisé depuis près de 200 ans. Des pièces classiques, de prestige, modernes, en couleur, accompagnent l’histoire de la cristallerie, pour s’imprégner de l’ambiance du four et de la taillerie.

www.wallonie.be

6.Foire aux livres - Le 5 mars - Bouge, salle Notre Maison

Opération philanthropique et écologique, la Foire aux livres de Bouge entend donner une nouvelle vie à des milliers de livres et bandes dessinées. Avec 5 tonnes de dons de livres récoltées et triées, près de 200 caisses d’ouvrages classés en 22 thématiques: jeunesse, médias, poches, romans, thrillers, documents et livres anciens, art... Vente des livres à 2€ le kilo.

