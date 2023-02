Installer un aquarium chez soi: une aventure à ne pas prendre à la légère

Voici plus de 40 ans que Carlo van den Herrewegen a été touché par ce monde à part. À 15 ans, il avait déjà construit son premier aquarium. Depuis, il en a toujours eu chez lui, de toutes tailles. Mieux: voici 10 ans, cet ancien assistant à la Faculté de Médecine de l’Université de Liège a ouvert Sea Farm, un magasin dédié à l’aquariophilie, où il vend matériel et poissons, plus tout ce qui tourne autour. Un vrai mordu, qui plus est pédagogue.

Éviter les pièces avec diffusion d’odeurs

"La base, c’est de vouloir apporter les meilleures conditions de vie possible aux poissons, des animaux que vous accueillez chez vous, au même titre qu’un chien ou un chat, insiste-t-il d’abord. Je dis souvent que si on n’achète pas un chien comme un poisson rouge, on n’achète pas non plus un chien comme une balle de tennis. Expliquer est donc important, car il y a des étapes à respecter à partir du moment où l’on a fait le choix d’avoir un aquarium. Première chose: l’endroit où placer l’aquarium dans la maison. Certains ont une pièce dédiée à ce hobby. Généralement, c’est plus dans le salon que cela se passe. On veillera en tout cas à éviter la cuisine et toute pièce où il y a diffusion d’odeurs. Deuxième restriction: bannir la lumière solaire, sous peine de voir les algues proliférer…"

Les dimensions viendront ensuite en ligne de compte, sachant qu’elles influenceront évidemment le prix d’achat. "On conseille généralement de démarrer avec un 50 ou un 75 litres, histoire de se faire la main, reprend notre interlocuteur. Après, il faut voir si on part sur de l’eau douce (plus facile) ou de l’eau de mer. Le travail et les coûts ne sont pas les mêmes, il faut le savoir (voir ci-contre)."

Ne pas mettre n’importe quels poissons ensemble

Une fois l’aquarium monté, les décors et le matériel (filtre, pompe, éclairage…) mis en place, il faut remplir et tester durant plusieurs jours la qualité de l’eau pour juger si elle peut accueillir sans risque les poissons. "Attention à cette étape, sinon c’est la catastrophe, explique Carlo van den Herrewegen. Une mauvaise composition chimique et c’est la mort des poissons. Veillez aussi à bien composer votre faune. Certaines variétés de poissons ne sont pas compatibles entre elles…"

La suite ? Des gestes au quotidien comme donner à manger, observer pour détecter d’éventuels problèmes, vérifier l’appareillage, nettoyer les vitres avec un aimant à algues, contrôler les paramètres de l’eau…