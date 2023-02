Des vêtements qui grandissent avec l’enfant: plus économique et écologique

"Tout a commencé l’été 2020. Nous étions dans la seconde phase du confinement et j’étais en train de refermer une caisse d’habits de ma fille – alors âgée de 9 mois – qu’on avait très peu utilisés. C’est dommage parce que quelqu’un les a payés et qu’au niveau logistique (il faut stocker, revendre ou donner) ça prend beaucoup de temps. Je voulais une alternative plus simple pour les parents et c’est là que j’ai imaginé une collection de vêtements évolutifs pour bébés", explique l’entrepreneuse de Sambreville, anciennement responsable de communication et marketing digital dans le secteur de la distribution alimentaire.

Un bébé grandit tellement vite qu’il n’a bien souvent pas le temps de mettre tous les habits qu’on lui a achetés. "Je voulais aller contre ce système de la mode infantile qui nous impose de changer de tailles après quelques semaines. Jusqu’à 18-24 mois, le système standard impose d’acheter sept tailles différentes pour pouvoir les habiller, moi j’en ai plus que deux. Ça permet de faire des économies pour les parents (environ 14 euros à long terme pour un pantalon, par rapport à l’achat de plusieurs pièces bas de gamme), mais aussi de réduire son impact sur l’environnement pour la production de ces vêtements."

Produits au Portugal, en coton bio

La collection est aujourd’hui composée de pantalons et t-shirts à longues manches évolutifs, non genrés, en six couleurs. La première taille va jusqu’à 6 mois, la seconde de 9 à 18 mois. "L’idée est de simplifier la vie des parents et de pouvoir mixer les couleurs. " Impossible de se rater ; même si les habits sont mis à l’envers ça ne se voit pas, rit-elle, en clin d’œil à son compagnon. "La production des vêtements se fait au Portugal et les vêtements sont confectionnés avec 95% de coton bio." Concrètement, les vêtements se déplient au niveau des manches et du bas du pantalon, qui, amples aux débuts, s’ajustent en grandissant. Une large ceinture permet de maintenir le pantalon en place, sans comprimer le ventre, explique-t-elle. "C’était aussi important pour moi de garantir le confort du bébé, et que le tissu soit doux pour leur peau. Les étiquettes sont imprimées sur le vêtement pour éviter que ça gratte et que les composants du textile soient toujours présents pour pouvoir les recycler plus facilement par la suite – ce qui n’est pas le cas quand on coupe l’étiquette." L’ADN de Pop’Kidz est profondément durable, jusqu’au packaging d’envoi. Dès le mois d’avril, la prochaine collection arrive avec des shorts, t-shirts à manches courtes, bonnets de naissance et petits bandeaux. De quoi compléter ses coffrets de naissance aussi utiles que durables, avec lesquels on peut pour le coup difficilement se louper.

https ://www.pop-kidz.be/