Sur la piste de roller dance, pour revivre la liberté de l’enfance

Depuis quelques années (voir ci-contre) le roller a le vent en poupe. Mais ce n’est pas ce qui a poussé Kristel à se lancer dans la discipline du roller dance. En 2019, alors consultante en informatique, la jeune femme a eu un déclic, une envie de faire ce qui lui tenait à cœur. "Quand j’étais enfant, j’ai fêté mon anniversaire au Rollerland d’Alost et j’en ai gardé des souvenirs inoubliables. J’étais toujours la première sur la piste de danse, raconte Kristel. Le but de cette roller party était de convoquer à nouveau cette joie de vivre, de célébrer la vie, de partager des moments de bonheur. "

Quand elle était enfant, Kristel a en effet affronté plusieurs épreuves, le décès de son papa et de graves problèmes de santé. "J’étais en mode survie et j’avais perdu cette légèreté, la joie de vivre. " Puis il y a eu cette révélation. "J’ai réalisé que j’avais le pouvoir de changer les choses." La jeune femme a donc contacté des professeurs de roller dance et tout mis en place pour organiser une grande fête pour envoyer ce message de positivité. Nous étions alors en janvier 2020…

Partager un sentiment de liberté

Malgré l’annulation de son événement, Kristel ne s’est pas laissée abattre. Entre les différents confinements, elle a proposé le concept de "roller dance in the city". Soit des cours, donnés principalement en Flandre mais aussi dans d’autres parties de la Belgique, par des profs ravis de partager leur passion. "Pour moi, c’était un rêve d’apprendre à danser sur des patins à roulettes et je voulais partager ça. Le roller dance me donne un sentiment de liberté. "

Elle a ensuite organisé des cours réguliers mais elle a dû abandonner car le prix et l’investissement ne lui permettaient pas de continuer. Qu’à cela ne tienne, Kristel met aujourd’hui son site web ( www.rollerjoy.be) à disposition des professeurs. Grâce à cette plateforme, les personnes intéressées peuvent les contacter et s’inscrire à un de leurs cours. "Pour l’instant, ce sont surtout des profs flamands mais je suis tout à fait ouverte aux propositions venant de la Wallonie", avance Kristel.

Aujourd’hui, l’aventure roller dance se poursuit avec des ateliers, des team-building et autres enterrements de vie de jeune fille. Tout le monde peut se mettre au roller dance, même ceux qui tiennent à peine sur des patins. "En une heure, ils font des progrès énormes, se réjouit Kristel. J’ai même eu une fois une personne de 80 ans !" Car le but est de vivre une expérience collective et de s’amuser un max.

Le 31 mars dès 20h à Alost. Compris dans l’entrée: l’accès à 1500 m² de piste de roller, la location des patins, des cupcakes, un château gonflable, un spectacle de professionnels. www.rollerjoy.be

Le roller, à toutes les sauces

Stars des années 80, les rollers reviennent en force depuis deux ou trois ans. Durant l’été 2022, le centre commercial La Couvinoise à Couvin a par exemple accueilli une piste de disco rollers extérieure de 400 m² décorée dans le style des années 80, avec DJ et disco bar. Des activités diverses étaient organisées: séances d’initiation, démonstrations de roller derby, hockey roller, roller dance,…

Cet hiver, ils ont décliné le concept à Wavre et plusieurs patinoires se sont elles aussi transformées en pistes pour patins à roulettes. Vu l’engouement, il y a fort à parier que ce genre d’activité va se multiplier.

Une fédération

La pratique du patin à roulettes est souvent associée à l’enfance, de façon ponctuelle. Mais le roller, ce n’est pas seulement les patins qu’on ressort en été. Cette pratique recouvre en fait plusieurs disciplines qu’on pratique en club. Il en existe une trentaine répartis en Fédération Wallonie Bruxelles. Côté disciplines, la Fédération belge francophone de patinage recense ainsi plusieurs pratiques. On trouve le roller derby, le roller hockey, le roller artistique, le roller vitesse, le roller soccer, le roller loisir et le roller freestyle. C’est également eux qui ont en charge la pratique d’un autre sport à roulettes, le skateboard.

www.fedepatinage.be

Roller derby

Ce sport d’équipe de contact se pratique sur une piste de forme ovale, en patin à roulettes évidemment. Le but du jeu consiste à dépasser en un laps de temps donné les joueurs adverses sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste.

Ce sport est pratiqué par les hommes comme les femmes mais il y a une claire prédominance féminine. Il a connu une très forte croissance partout dans le monde au cours des dernières années, sans doute parce qu’il s’agit d’un sport qui favorise l’inclusion. Les clubs ont d’ailleurs souvent une charte de valeurs à respecter telles que l’autodétermination du genre, le respect mutuel, l’estime de soi.

Le roller artistique

Le patinage artistique à roulettes ou roller artistique se divise en différentes spécialités. Il y a d’abord le patinage artistique individuel, une série de sauts et de pirouettes "liés par une gestuelle expressive". À l’instar du patinage sur glace, il existe également une catégorie couple artistique, soit deux patineurs de sexes différents. Ensuite, il y a la danse solo et le couple danse. Contrairement au roller artistique, on ne juge pas la difficulté technique des sauts et pirouettes mais la qualité du patinage et des expressions du sportif. Enfin, le patinage synchronisé se pratique à plusieurs. Comme pour la natation, on juge la précision et l’harmonie des déplacements collectifs.