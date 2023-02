1. Pour la crème, faites tremper les noix de cajou 4 h, puis égouttez-les. Dans la cuve d’un mixeur, mélangez tous les ingrédients destinés à la crème, et mixez à pleine vitesse jusqu’à ce que vous obteniez une crème lisse et homogène. Réservez au réfrigérateur.

2. Préparez le croustillant en mixant tous les ingrédients qui lui sont destinés, jusqu’à ce que vous obteniez une base qui s’émiette mais qui colle lorsque vous la pressez entre vos doigts. Tapissez un moule de papier sulfurisé et tassez la pâte dans le fond avec le dos d’une cuillère.

3. Pour le layer, mélangez le matcha avec 6 cuillères à soupe d’eau. Dans un blender, réduisez en poudre les amandes et l’avoine, puis ajoutez le reste des ingrédients et mixez jusqu’à ce que vous obteniez une pâte lisse et collante. Ajoutez 1 cuillère à soupe de sirop d’érable si besoin. Étalez la pâte sur le croustillant avec le dos d’une cuillère, puis versez la crème dessus.

4. Placez le moule 1h au réfrigérateur. Au moment de servir, saupoudrez de poudre de matcha.

