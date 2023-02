Question jardin: les indispensables rotations de cultures

Rotations des cultures ou assolement ?

C’est exactement la même chose. L’assolement est une technique que beaucoup de personnes connaissent et qui est d’une importance majeure au potager. Assoler un potager, c’est en diviser la superficie en soles pour les cultures. L’utilité de l’assolement est évidente quand on sait que certaines plantes adorent les fumures fortes et récentes tandis que d’autres s’accommodent nettement mieux d’un sol n’ayant pas été enrichi récemment, et que les racines de certains légumes s’enfoncent dans la terre plus profondément que d’autres (elles ne puisent donc pas leur nourriture dans les mêmes couches du sol).

Notons encore que les légumes à feuilles, comme les laitues ou les épinards, absorbent surtout des éléments azotés, que les légumes-racines recherchent la potasse et l’azote tandis que les légumes cultivés pour leurs graines puiseront pas mal de phosphate.

Plus de précisions sur la rotation

La rotation des cultures consiste à ne pas cultiver deux années de suite le même type de légume sur la même parcelle. Par exemple, là où il y avait des légumes-feuilles on cultivera l’année suivante des légumes-racines comme les carottes, les navets ou encore les panais, et vice versa. Travailler de cette manière permettra d’éviter un épuisement trop rapide de la terre.

En outre, histoire de convaincre les derniers sceptiques, les maladies et les insectes ravageurs ont toujours tendance à se développer de façon plus importante sur une culture qui reste au même endroit plusieurs années de suite. Enfin, l’assolement, qui peut être réparti sur trois voire quatre ans, permet de faire chaque année deux ou trois légumes aux exigences différentes.

Et les associations ?

Le principe des cultures associées est connu depuis très longtemps. Certains légumes (mais c’est aussi valable pour les aromatiques ou les fleurs) ne se supportent pas et se nuisent mutuellement tandis que d’autres s’entraident. Cela peut paraître curieux mais ces faits ont été scientifiquement prouvés. Des exemples d’associations bénéfiques: les oignons et les poireaux avec les carottes, les choux avec les tomates, les haricots, les épinards ou encore le persil avec les radis.

