La trousse de pharmacie idéale à avoir à la maison

Outre les indispensables (voir la liste ci-dessous non exhaustive), elle conseille également l’achat d’un thermomètre, de liquide physiologique en ampoule en cas de projection dans l’œil et de crème solaire. "Prenez de l’indice 50 pour une bonne protection. D’autant plus qu’on n’en met jamais assez et qu’on oublie souvent d’en remettre au fil de la journée. Autant donc viser haut !"

Si vous êtes sujet aux saignements de nez ayez toujours sous la main de la ouate hémostatique. "Et puis, il vaut toujours mieux avoir des médicaments (pour soigner et stopper) la diarrhée, car ça ne prévient pas", sourit la pharmacienne.

Où garder les médicaments ?

Quitte à bien s’équiper, autant conserver les médicaments dans des conditions optimales. "Les médicaments doivent être gardés à l’abri de la chaleur, de l’humidité et de la lumière", rappelle notre spécialiste. On évite donc de les conserver dans la salle de bains, où les changements de température et d’humidité sont particulièrement importants. Attention aussi à les garder, en hauteur où dans une armoire fermée, à l’abri des enfants.

Périmés ? Retour à la pharmacie

Côté pratique: pour s’y retrouver rapidement, inscrivez une description brève et claire de chaque boîte contenue dans la pharmacie.

Attention aussi à bien vérifier la date de péremption des médicaments et achetez les quantités en fonction de votre consommation propre, rappelle la pharmacienne. Quant aux médicaments périmés, bouteilles de sirop et tubes de pommade vides, ceux-ci doivent être ramenés à la pharmacie, afin d’être triés proprement.

Les indispensables de la trousse de pharmacie

Coupure

Conservez chez vous des bandes à découper et des pansements prédécoupés. Elle conseille le chlorhexidine (à base d’eau, incolore et ne pique pas) comme désinfectant. L’iso-Betadine (coloré et plus désinfectant) pour les plaies plus importantes est à proscrire pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde.

Bosse et coup

L’arnica en granules est votre allié. "Dès qu’il y a une possibilité d’hématome, l’arnica va empêcher l’hématome de trop se développer. Ça va permettre d’éviter de passer par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et ça va permettre au traumatisme au niveau des tissus de se résorber plus vite."

Douleur et fièvre

Le paracétamol (douleur et fièvre) et l’ibuprofène (douleur inflammatoire) sont les deux antidouleur incontournables. En cas de fièvre, alternez les deux. Pour les douleurs menstruelles, prenez un ibuprofène et un spasmolytique. Et l’aspirine ? Elle est contre-indiquée pour les enfants et avec d’autres médocs.

Mal de gorge et infection

À avoir sous la main: des pastilles désinfectantes et anesthésiantes ou une version en spray. "Il faut désinfecter la gorge pour éviter que ça ne se transforme en angine, l’anesthésiant va lui calmer la douleur." Elle conseille, en plus, des pastilles à base d’anti-inflammatoire pour une action locale.

Piqûre d’insectes

"En été, ayez toujours un antihistaminique en crème ou (surtout avant 12 ans) une crème à base de plantes (Calmiderm ou Calendeel) ou d’huiles essentielles, pour calmer les démangeaisons et diminuer l’irruption. En cas de forte réaction allergique, on se tourne vers de l’hydrocortisone en crème."

Toux (sèche ou grasse)

"La toux sèche est irritante et douloureuse, il faut donc la couper avec un sirop adapté. La toux grasse est productive, on a des expectorations. Il faut prendre un sirop adapté à base d’expectorant ou de l’acétylcystéine le matin, pour fluidifier et faire tousser."

Nez

"Pour éviter ou maîtriser les dégâts, nettoyez un maximum les cavités nasales, pour éviter que les sécrétions du nez ne coulent dans la gorge et qu’elle soit donc irritée – avec un liquide physiologique en spray ou en douche nasale." Nez bouché ? Utilisez alors un décongestionnant nasal en spray classique ou en comprimé.

Brûlure

Les brûlures légères font partie des bobos du quotidien. Pensez à avoir sous la main une crème gel de type Flamigel ou Laiderm, pour calmer la douleur et hydrater la peau. "Quand la peau est brûlée, elle est enflammée et doit être hydratée. Cette action va apaiser la douleur et améliorer la cicatrisation."