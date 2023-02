C’étaient quatre copains qui ne se voyaient plus beaucoup, à cause de la vie, des enfants, du boulot. Le décès d’un ami leur a rappelé que la vie est courte et qu’il n’y aura peut-être jamais de "plus tard", où ils pourront profiter de la pension pour se retrouver. Ils ont décidé de recommencer à jouer aux cartes, comme quand ils avaient 20 ans.

Au bout de quelques rencontres, comme les cartes avaient tendance à rester dans leur boîte, le groupe s’est rebaptisé "atelier gin", puis a admis les épouses. Cette semaine, quand ils se sont revus, la conversation a commencé en mode "papy", sur les problèmes de santé, les enfants, petits-enfants… Ils avaient pris un fameux coup de vieux.

Puis quelqu’un a sorti un jeu de société. Finis les bobos, les problèmes au boulot: ils sont retombés en enfance, à vouloir remporter la part, avec les fous rires qui vont avec. Au fond, il ne faut jamais creuser bien loin pour retrouver l’enfant ou l’ado, qui est en nous. Un jeu de carte, des fléchettes ou des boules de pétanque. Il faut juste se laisser aller.

©– Photo Mathieu Golinvaux

©-Stock Adobe

