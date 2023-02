Comment nourrir nos chiens et nos chats ?

Chaque animal est unique

D’après la spécialiste, la base d’une ration ménagère est composée d’au moins cinq éléments: une source de protéines (viande, œuf, poisson), de l’amidon (céréales, pommes de terre), des légumes, une source de lipides (huiles végétales) et enfin un complément en minéraux et vitamines. "Les rations ménagères doivent être calculées pour correspondre aux besoins énergétiques de l’animal et doivent être adaptées à son mode de vie." L’alimentation dépendra également de son état de croissance. "Par exemple, un chiot devra faire trois repas par jour et ce, jusqu’à 6 mois. S’il est adulte, s’il s’agit d’une maman qui va avoir des bébés ou s’il est vieillissant, ce sera encore différent. Chaque animal est unique et donc son alimentation doit être individualisée."

Les grandes marques

Marianne Diez est souvent consultée pour faire des rations ménagères. Les propriétaires de ses patients veulent arrêter l’alimentation industrielle et d’autres pas. "Je donne des conseils pour les deux cas de figure. Quoi qu’il en soit, l’alimentation peut et doit être équilibrée. En matière de croquettes et pâtées commerciales, je recommande principalement les grandes marques car ils ont de l’expérience, un numéro vert à appeler au cas où, un service qualité et ils font de la recherche. Ce qui n’est pas toujours le cas chez les petits fabricants qui n’ont pas fait tous les tests sur le long terme, avant la mise sur le marché."

Les régimes à la mode

1 Sans céréales

C’est une mode récente qui vient des États-Unis. Pour fabriquer des croquettes traditionnelles, l’industrie utilise de l’amidon à hauteur de 10 à 15%. "Pour remplacer l’amidon, les fabricants ont recours à de la pomme de terre, de la patate douce ou du pois chiche. On a donc des croquettes hyper protéinées, ce qui, d’après moi, est un souci pour des chiens vieillissants car elles contiennent trop de phosphore, un facteur d’aggravation d’une insuffisance rénale débutante."

2 Farine d’insectes

"Il n’y a pas encore de preuve et de données suffisantes en sciences pour dire que les croquettes à base de farine d’insectes pour les animaux domestiques sont bonnes pour la santé. Par conséquent, je ne les conseille pas",avertit la vétérinaire Marianne Diez. Selon les fabricants, la farine d’insectes serait une alternative à la viande animale et une source de protéines de qualité supérieure et hypoallergénique, en plus d’être traçable et d’éviter la présence d’antibiotiques.

3 Aliments light

Les animaux domestiques, tout comme les êtres humains, sont de plus en plus sédentaires dans leur manière de vivre. Pour la médecin spécialiste, il s’agit d’un problème majeur qui peut être réglé de différentes manières. Par des aliments light, mais surtout par une hausse de l’activité physique. "Plus de 30% des animaux sont en surpoids, chez nous. Mais il faut rappeler que ce n’est pas uniquement lié à l’alimentation: la stérilisation augmente aussi leur appétit."