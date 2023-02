Votre enfant a-t-il toujours voulu être un super-héros ou une super-héroïne ? Son rêve pourrait se réaliser ce week-end au Musée BELvue. Pour son événement Family Day, le musée a choisi la thématique des "Super-héros et super-héroïnes".

Cette journée spéciale pour les familles et les enfants de 0 à 12 ans invite à partir en exploration grâce à un parcours d’ateliers de super-héros, adaptés à chaque tranche d’âge, pour se maquiller et se fabriquer sa propre cape de super-héroïne, pour participer avec bébé à un spectacle de danse, ou encore un atelier de construction en carton pour reproduire le Palais Royal ou le tunnel Annie Cordy.

Pour les plus grands, un jeu interactif permet d’aller à la rencontre des nombreux et nombreuses super-héroïnes belges, d’hier et d’aujourd’hui. Car explorer l’Histoire et la culture belge, telle est la première mission du Musée BELvue. L’occasion donc de (re)découvrir ce musée dédié aux spécificités de la Belgique, avec notamment sa grande galerie où plus de 200 objets illustrent la mémoire matérielle du pays.

2 L’hiver au feu

Adieu et au feu, Bonhomme d’Hiver ! Pour saluer l’arrivée proche du printemps, les grands feux concentrent folklore et joie populaire dans une ambiance bon enfant. Parmi les plus anciens du pays, le bûcher du Grand feu de Bouge ouvre la tradition. Il répond à six autres feux périphériques allumés de part et d’autre de la vallée mosane – Loyers, Erpent (Erpent Val, Les Bleuets et le Bois Willame), Wépion et la Citadelle.

Cette tradition se perpétue depuis plus de mille ans. D’une hauteur d’environ 15 mètres et d’un volume 600 mètres cubes, le Grand Feu est visible à plus de vingt kilomètres. Et comme le veut la légende, quiconque peut voir ces sept feux au même moment sera protégé des sorcières l’année entière. Cerise sur le gâteau, un feu d’artifice clôture la cérémonie.

3 Venise au château

Le Château d’Hélécine ouvre son domaine au public pour fêter le carnaval avec sa Parade vénitienne. La journée débute par la présentation des costumes aux photographes amateurs dans le parc et la cour d’honneur. S’ensuivent les ateliers de cirque et une parade pour les enfants. À 14h, la grande parade débute enfin.

4 Carnaval de Nivelles

Le temps des carnavals se poursuit. Ce week-end, c’est au tour de Nivelles de faire place à près de 700 Gilles, Paysannes, Arlequins, Pierrots, etc. qui déambulent dans les rues. Sur de la musique entraînante, leurs sabots martèlent le pavé. Les célèbres lancers d’oranges et les pluies de confettis excitent le public. Le samedi est dédié aux enfants. Le dimanche, cortège et cavalcade.

5 Voyage en Haute Meuse

Voyage lithographique et intimiste en Haute Meuse dinantaise, l’exposition Pictoresque met à l’honneur des récits de voyages pittoresques du XIXe siècle. Cette invitation s’accompagne de la découverte de peintures de Koen Broucke, historien et artiste plasticien belge. Une opportunité de mettre en regard ces œuvres, passées et contemporaines, dédiées au paysage mosan. Visite guidée le 5/03 à 15h.

6 Chasseur d’énigmes

Durant les vacances de carnaval, le Préhistomuseum a préparé un parcours de jeux et d’énigmes dédié aux enfants faisant équipe avec leur famille. De quoi mêler aventure et culture ! Seuls ou accompagnés d’archéologues, ces "chasseurs d’énigmes" expérimentent des inventions des hommes et femmes préhistoriques, pour ainsi lever le voile sur certains des plus grands mystères de la Préhistoire.

7 Animalia

À travers l’exposition Animalia, Train World invite à un voyage poétique et scientifique entre autres consacré à la préservation de notre environnement, notamment sous l’angle de la biodiversité et du climat. Le public y rencontre les espèces animales vivant le long des voies, et découvre les œuvres du sculpteur animalier belge de renom, Pierre-Yves Renkin, qui dialoguent avec les collections ferroviaires.

Le week-end prochain (4 & 5 mars)

Fan d’Orval

La Bourse aux objets d’Orval rassemble une grande collection de verres, bouteilles, affiches, timbres, livres, cartes postales, matériel de brasserie, cendriers, cruches… Une panoplie d’objets, dont certains d’exception et rares, liés à la bière, au fromage et à tout ce qui tourne autour de l’abbaye.

Nouvelles technologies

Rendez-vous des passionné(e)s de nouvelles technologies, jeunes ou moins jeunes, Make It 2023 rassemble en un seul lieu des technologies plus captivantes les unes que les autres: impression 3D, découpe laser, robotique, objets connectés, réalité virtuelle et augmentée… Au programme: découvertes, stands, rencontres menées par les équipes de Technobel, et des animations Lego.

Nuit des sentiers

C’est en Bretagne que la traditionnelle Nuit des sentiers nous entraîne cette année. Équipés de leur plus beau ciré jaune et de chaussures de marche, les promeneurs "partent en voyage" sur un parcours qui sent bon l’écume ! Le long de flambeaux, des animations diverses (contes, chants, danses…) prennent place sur les chemins de Villers-la-Ville. 5 km. Départ toutes les 30 minutes.