Églantine Éméyé perd son fils de 17 ans polyhandicapé : "Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal"

"Je n'ai plus de mots...seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samychou, je t'aime...pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal".

Églantine Éméyé avait deux garçons, Marco né en 2003 et Samy né en 2005. Ce dernier était polyhandicapé avec des traits autistiques sévères. Il avait été victime d’un AVC non détecté alors qu’il était encore bébé et vivait dans un établissement spécialisé.