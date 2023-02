Question jardin : comment réussir la culture des oignons ? La réponse de notre spécialiste

La culture de l’oignon dans nos régions remonte loin dans le temps. Ses indéniables qualités gustatives sont unanimement reconnues tout comme ses propriétés médicinales. Parmi les oignons "classiques", l’oignon "jaune paille des vertus" ou encore l’oignon "de Mulhouse" sont des vedettes depuis longtemps. Très parfumé et recherché l’oignon "de Roscoff" est plus délicat de culture chez nous. L’oignon doux est surtout consommé cru, avec une salade mais de toute manière dans des plats sans cuisson. À quelques rares exceptions, les oignons doux ne se conservent pas très longtemps.

Comment les cultiver ?

Si dans les régions à climat doux, les oignons doux sont semés en fin d’été ou à l’automne, le semis se fera chez nous en février sous abri et à l’abri du gel. Un mois plus tard environ, les caissettes de semis pourront être placées dans une serre ou une couche non chauffée. Les plantules prendront place au jardin 30 à 40 jours plus tard. Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer le semis, ou tout simplement pas l’envie, vous pouvez vous procurer des bulbilles dans votre jardinerie préférée. Ces bulbilles seront plantées au potager au printemps.

Quelles variétés choisir ?

L’oignon doux, le plus connu et le plus cultivé dans nos régions, est sans conteste le "blanc de Vaugirard". Ses bulbes sont ronds, le rendement est très bon et leur saveur forte. Sa résistance au froid est aussi très bonne. Le "blanc de Paris" est apprécié pour son fort rendement, sa résistance au froid et la grosseur de ses bulbes quelque peu aplatis. Son parfum est assez fort mais sans excès. Nettement moins connu, l’"Ishikura long white" est surprenant. C’est un "oignon-tige" qui est une merveille du point de vue de sa saveur, d’une finesse inégalable. On l’utilisera surtout pour agrémenter des plats plus exotiques. Le "blanc de Lezignan" est appelé aussi cèbe. Il se consomme frais, est très doux et son rendement est important. L’oignon "blanc de Rebouillon" peut devenir très gros s’il n’est pas récolté trop tôt et, cerise sur le gâteau, il se conserve très bien. Le "rouge de Florence" est surprenant avec son bulbe allongé, et d’excellente saveur.

Comme le temps des semis des oignons doux est là, n’hésitez pas à vous lancer dans cette culture, vous ne le regretterez pas !

