L’électrostimulation musculaire : le futur du fitness ? (vidéo)

"Au départ, l’électrostimulation était utilisée pour les rééducations ", explique Daniel Camus, associé et fondateur du Body Training Studio qui propose des entraînements EMS un peu partout en Belgique. Cette technologie permet en effet de remuscler en douceur les personnes qui ont perdu de la masse musculaire en utilisant des électrodes qui stimulent directement les parties qui ont fondu.

"Les sportifs de haut niveau l’ont ensuite récupérée pour améliorer la qualité de leurs entraînements. Les sprinters et les cyclistes surtout l’utilisent pour être plus explosifs."

Un substitut aux poids

Aujourd’hui, cette technique s’est étendue aux sportifs amateurs, d’abord en Allemagne, puis dans le reste de l’Europe et donc en Belgique. "L’électrostimulation va en quelque sorte remplacer les poids. Cela va permettre d’amplifier la puissance musculaire utilisée ", résume notre interlocuteur.

Les clients ont donc des profils assez variés. "Ceux qu’on rencontre le plus fréquemment sont les gens qui veulent perdre du poids. Il y a également ceux qui désirent une tonification musculaire et des sportifs de diverses disciplines." Comme dans un club de fitness classique, en somme.

À la différence qu’ici on ne court pas sur un tapis roulant et on ne soulève pas de poids. Dans le studio, deux tapis épais font face à deux machines avec écran et roulettes. Le sportif enfile la tenue réglementaire, un gilet muni d’électrodes, une ceinture abdominale et des sangles à placer au niveau des bras et des jambes. "Tout le corps travaille lors de la séance, ce qui n’est pas possible avec des appareils qui ne ciblent qu’une seule partie", précise Daniel Camus.

Ces séances de vingt minutes permettent donc d’obtenir rapidement des résultats, tout en étant encadré par un professionnel (voir ci-contre). Mais cette technologie a un prix : de 15€ à 50€ la séance, en fonction du type d’abonnement choisi.