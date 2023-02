Je parle tout seul, c’est grave docteur ?

Un discours intérieur

"De manière statistique, le fait de parler tout seul est quelque chose de tout à fait normal, c’est une manière d’être à soi. D’ailleurs, on parle tous tout seul, tout le temps… en nous: c’est le discours intérieur. Il est fondateur dans la structure de la personne. C’est une manière de contrebalancer notre pensée, de relativiser, d’essayer d’intégrer le regard des autres, d’autres questionnements… Plus notre pensée est plurielle, plus elle est riche. Dans certains cas, ce discours intérieur remonte à la surface. Le fait de parler tout seul à haute voix est donc la partie visible de l’iceberg."

Structurer ses pensées, diminuer le stress

Mais pourquoi parle-t-on à haute voix au lieu de penser en silence ? Se parler à soi-même permet notamment de prendre conscience de ses pensées et de les organiser. "Un peu à la manière des bullets points (sous forme de liste). Parler tout haut – même en toute conscience – permet de structurer la pensée et d’être plus efficace dans l’organisation des choses."

Vous avez l’impression que le flux de paroles adressées à vous-même est plus important en période de stress ? C’est aussi normal. Dans une situation de fatigue, de stress, d’épuisement, d’anxiété, le monologue permet de se rassurer, de se restructurer et de s’ancrer, explique la psychothérapeute. "La parole ordonne du contenant et peut-être rassurante, un peu comme un massage peut redonner une structure à la personne via le toucher." Se parler à soi-même est aussi une bonne manière de prendre confiance en soi et de se motiver – mais attention à rester bienveillant envers soi-même.

Signe d’intelligence ?

Une étude américaine a montré que ce monologue serait un signe d’intelligence. "Je pense que c’est un peu flatter l’auditoire, mais on peut imaginer que cette pratique peut aider les hauts potentiels qui ont des idées qui fusent dans tous les sens et vont en arborescences. La structuration des actes à poser est alors difficile: une manière de le faire est donc d’organiser ses pensées à haute voix." Une façon de prendre de la distance finalement avec un interlocuteur "extérieur". Bref, vous l’aurez compris: ce discours autodirigé est donc très bénéfique.