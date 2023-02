"Quelque chose à vous dire", le podcast sur les parents séparés qui vise à préserver les enfants

Pour que les parents séparés se sentent moins seuls

"On banalise souvent la séparation, alors que c’est un véritable tsunami qui fait voler en éclats nos certitudes, nos valeurs, et souvent notre estime de soi. Il faut tout reconstruire, commente l’hôte du podcast Pamela Morinière, juriste et journaliste. Je me suis rendu compte qu’il existait très peu, sinon pas, de podcasts francophones sur ce sujet. Moi-même maman séparée, j’avais envie d’écouter des choses positives sur ce sujet – avec des gens qui me diraient que c’est possible et qu’on s’en sort, qu’on a un avenir, qu’on peut refaire sa vie… Car on ne se sépare pas de la même façon quand on est parent et quand on est sans enfant. On n’a qu’une trouille: c’est de faire du mal à nos enfants, qu’ils ne se sentent pas bien dans la nouvelle configuration qui va être la leur, qu’ils s’adaptent mal, qu’ils soient malheureux… On essaye de faire au mieux en tant que parents, avec les moyens du bord. C’est quelque chose qu’on vit assez solitairement. C’est difficile de comprendre cette douleur-là. On est démuni quand on se sépare ; mais je pense que la famille et l’entourage le sont aussi car on ne sait pas forcément trouver les mots ou les gestes. J’ai lancé Quelque chose à vous dire pour que les parents séparés se sentent moins seuls et qu’ils y trouvent un peu de réconfort." Une manière aussi pour les adultes dont les parents sont divorcés de mieux comprendre par quoi ces derniers sont passés.

Dix épisodes sont d’ores et déjà parus, le dernier en date, avec une psychologue comme invitée, concerne le divorce et la garde alternée. Comment annoncer la séparation à ses enfants ? Que faire pour les protéger ?

Réalisés dans une approche positive et constructive, les épisodes durent entre trente minutes et une heure. Ils sont en écoute libre sur de nombreuses plateformes de podcast ou encore Spotify.

