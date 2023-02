Classement des meilleurs fromages: la France scandalisée par son absence d'un top 10 dominé par l'Italie, les fromagers français pas étonnés

Ce classement qui fait jaser outre-quiévrain fait la part belle aux fromages italiens, avec un top 3 composé du Parmigiano Reggiano, du gorgonzola et de la burrata.

Au total, ce sont pas moins de 8 fromages transalpins qui trustent ce top 10. Seuls l'Oaxaca cheese mexicain et le Queijo Serra de Estrala portugais viennent bousculer l'hégémonie italienne.

Et pour trouver la trace de fromages produits dans l'Hexagone, il faut descendre à la 13e et à la 14e place du classement. En l'occurrence, ce sont le reblochon et le comté qui sont considérés comme les meilleurs fromages français par le guide de voyage.

Il n'en fallait pas moins pour générer une levée de boucliers dans l'opinion publique française. Vexés de nombreux internautes sont montés au créneau pour accuser le guide de méconnaissance et de favoritisme. "Quelle indignité", "Une provocation", "C'est n'importe quoi", "C'est truqué", peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

Non mais..... Je m'indigne le Morbier n'est même pas dans le classement (c'est truqué je suis sûr 😜) pic.twitter.com/05UeYhgv33 — Donna Noble 💉 💉💉 (@nath852) February 14, 2023

Les fromagers français pas choqués par la domination italienne

Mais au-delà de tout ce chauvinisme exacerbé, des fromagers français se sont montrés beaux joueurs et ont loué la qualité des fromages de la Botte.

"Le parmesan, c’est un fromage unique. Le jugement est cohérent parce que ce sont des bons produits, et le parmesan reste l’un des fromages emblématiques que l’on peut trouver sur toutes les tables en France alors qu’on n’est pas sûrs de trouver un fromage français sur toutes les tables italiennes", a notamment expliqué un fromager au micro de nos confrères de BFMTV.

Comme autres explications à cette domination italienne, d'autres fromagers français pointent l'accent mis par les Italiens sur les fromages de cuisine au lieu des fromages de plateau et évoquent aussi un manque d'exportation des fromages français, par rapport à leurs pendants italiens.

Toujours est-il que les classements réalisés par Taste Atlas ne sont pas près de faire l'unanimité en France. Comme le précise Vanity Fair, ce guide culinaire base ses classements sur les avis touristiques, les notes de restaurateurs ou encore les critiques en ligne d’internautes.