Saint-Valentin: ces ingrédients aphrodisiaques pour pimenter votre repas

Dans l’idéal, le menu ne sera pas riche et calorique comme un repas de Noël, mais léger et facile à digérer, afin de ne pas piquer du nez après l’avoir englouti. N’oublions pas que la Saint-Valentin est la fête des amoureux: il y a donc lieu de rester en pleine possession de ses moyens jusqu’au bout…

Les aliments "sexy"

Si leurs vertus ne sont pas toujours prouvées, vous ne perdez rien à essayer des produits aphrodisiaques à la Saint-Valentin, d’autant plus qu’il s’agit souvent de mets raffinés…

Le ginseng. Cette plante asiatique est réputée pour doper le corps comme l’esprit grâce à ses vitamines, enzymes et acides aminés spéciaux.

L’asperge. Riches en stéroïdes, les asperges favorisent la production de testostérone et stimulent le désir aussi bien chez la femme que chez l’homme.

L’huître. L’iode, le zinc et le phosphore qu’elle contient augmentent la production de testostérone. L’huître est également riche en vitamine C et en iode, qui augmentent la production d’hormones thyroïdiennes et favorisent le désir.

Le gingembre. C’est peut-être le plus connu des aphrodisiaques ! Le gingembre provoque un afflux de sang et une dilatation des vaisseaux qui dopent le désir sexuel. De plus, il améliore la digestion et est réputé brûle graisse.

La grenade. Elle contient de puissants antioxydants qui diminuent le risque de maladies cardio-vasculaires, influent sur l’hypertension et… augmentent la testostérone.

Le safran. Issu de la fleur de crocus, le safran stimule les zones érogènes du corps: il aurait des effets semblables à celui des hormones. Attention tout de même, des doses excessives de safran provoqueraient des fous rires nerveux !

La sauge. Son action principale se situe au niveau des hormones féminines, les œstrogènes, et peut aider les femmes en baisse de libido.

Le champagne. Ce breuvage festif fait rapidement monter les bulles à la tête… Il possède un effet désinhibant, mais point trop n’en faut, sinon il risque d’avoir l’effet inverse, comme tous les alcools.

Le céleri. Cet aphrodisiaque est connu pour stimuler la libido masculine et féminine. L’idée ? En proposer quelques branches pour l’apéritif.

Le chocolat. Cet aliment gourmand est un excitant et aphrodisiaque bien connu grâce aux endorphines et à la dopamine qu’il contient et qui accentuent l’effet de plaisir. Le cacao contenu dans le chocolat renferme également un acide aminé, appelé tryptophane, qui a un effet de relaxation. Un incontournable avant une soirée coquine !

Le thym. Outre ses effets digestifs, le thym possède aussi des vertus stimulantes. Pour continuer la soirée en pleine forme, proposez donc une infusion au thym à la fin du repas.

Le clou de girofle. Luttant contre la fatigue, il s’agit d’un puissant aphrodisiaque. Il augmente, en effet, l’afflux sanguin.

L’ail. Ce n’est pas l’ingrédient le plus glamour pour une soirée de Saint-Valentin, mais il n’en reste pas moins qu’il stimule la production de testostérone grâce à l’allicine qu’il contient. Il donne aussi un coup de fouet à la circulation sanguine.

Les écrevisses. Les fruits de mer sont reconnus pour leurs vertus aphrodisiaques, mais les écrevisses tout particulièrement… N’hésitez pas à les préparer en fricassées pour la Saint-Valentin !

Les truffes. Celles-ci libèrent une substance proche de celle que les truies dégagent lors d’un orgasme. Du coup, cette odeur les excite et les aide à trouver les truffes. La truffe possède aussi un effet aphrodisiaque sur les hommes et les femmes car elle booste la production d’androstérone, une hormone dérivée de la testostérone.

La vanille. Les graines issues de la gousse de vanille présentent des propriétés euphorisantes et stimulantes. L’odeur envoûtante qu’elle dégage complète son action.