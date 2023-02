Les 4 conseils d’un pro pour que l’amour dure toujours

Depuis toute petite, ce qui inspire Dominique ce sont les grandes histoires d’amour. À travers la littérature, le théâtre, le cinéma, les téléfilms, elle les découvre tous les jours. Elle accompagne désormais les couples qui se cherchent et qui parfois se déchirent. Les personnes qui vivent seules et qui souhaitent vivre ou revivre le Grand Amour. Son travail est basé sur l’action, moteur de la vie, l’écoute, le respect, la bienveillance, l’authenticité et bien sûr son amour des autres.

1. Soyez une équipe

"La vie de couple est tout sauf un long fleuve tranquille. Elle est ponctuée de hauts et de bas", nous explique Dominique Curvers, sexologue clinicienne et coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, de Herve. Comment assurer sa longévité ? "Il y a des valeurs essentielles: respecter l’autre ; considérer l’autre comme son égal et à sa juste valeur: ne pas l’idolâtrer ni le toiser mais garder une relation équilibrée ; rester curieux, attentif à l’autre, lui marquer de l’intérêt ; éviter de se moquer et de critiquer l’autre, surtout en public ; s’interdire de lui donner des ordres ; continuer à mieux se connaître pour mieux s’aimer ; face à une difficulté, trouver ensemble la solution ; garder des objectifs communs (l’ennui tue les couples) ; respecter ses engagements ; exprimer ce que l’on ressent."

2. Communiquez et écoutez-vous

La communication est la clef d’un couple heureux, mais encore faut-il s’écouter . "C’est les communications “ping-pong ”: l’un parle, l’autre réagit sans vraiment écouter mais avec l’envie d’avoir raison, le premier surenchérit… la conversation s’éternise et finit en dispute. À la place, prenez le temps d’écouter l’autre jusqu’au bout, d’entendre ce qu’il a à dire, sans interpréter ses paroles, ne réagissez pas à un seul mot. Reformulez ses mots et vérifiez que vous avez bien compris, sans juger." Douceur, patience et respect sont de mise. Prenez le temps de rester concentré sur l’autre et ses réactions quand vous dialoguez, conseille notre pro. "Bien souvent, ce qui importe, ce ne sont pas les paroles que nous prononçons, mais c’est ce que l’autre comprend de notre message."

3. Gardez votre individualité

"Le vrai défi du couple, c’est que chacun puisse garder son individualité. Nous n’aimons pas toujours les mêmes choses que notre partenaire. Il n’y a aucune obligation à tout partager. La différence entre les membres du couple crée la richesse. Il n’est pas intéressant d’abandonner sa personnalité au profit du couple. Au contraire, il importe d’accepter les différences et que chacun peut avoir sa vision du monde. N’essayez pas de changer l’autre. Chacun doit avoir de l’espace dans le couple pour continuer à être lui-même. Il importe de conserver son libre arbitre et de cultiver son jardin secret. Les membres d’un couple n’ont pas toujours envie de faire les mêmes activités. C’est par contre important de parler de ses expériences avec son ou sa partenaire: elles nous font évoluer."

4. Construisez votre histoire pas à pas

"Former un couple, malgré les difficultés du quotidien, c’est construire, pas à pas, une histoire fantastique. Pour que l’harmonie continue le plus longtemps possible, pour que la connexion soit intense et profonde, il importe à chacun de poursuivre des “efforts”. Vous me direz pourtant: “En amour, on ne doit pas faire d’efforts, tout doit être naturel.” Je soutiens avec force qu’aimer est un défi quotidien, commente notre spécialiste, elle-même mariée avec son premier amour depuis déjà 31 ans. On ne change pas mais on évolue au cours de la vie. Pour rester connectés l’un à l’autre, il faut un soupçon de tolérance, une symphonie de créativité et une profonde aisance à l’écoute."

