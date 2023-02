« J’ai épousé mon premier amour » : ces Liégeois se sont rencontrés à 12 ans et vivent depuis des jours heureux

Demande en mariage : « Je ne m’y attendait vraiment pas »

"On s’est rencontrés en camp de vacances quand on avait 12 ans", commence Florian. "Mais on s’était déjà croisés l’année avant, je me rappelle qu’il avait de longs cheveux blonds", rigole Danaé. C’est alors par SMS que leurs échanges, amicaux d’abord, débutent, dans la naïveté de la jeunesse. "On passait des heures et des heures au téléphone. On a vraiment pris le temps de beaucoup se connaître, avant de traîner ensemble", se souvient-il. "Quand il m’a demandé d’être sa copine, à 13 ans, j’ai mis trois mois à répondre. J’avais peur de le perdre si ça ne marchait pas." Bien vite, ils ne se quittent plus et sont toujours fourrés l’un chez l’autre. "Mes parents ne voulaient pas s’attacher à Danaé au début, c’était ma première copine sérieuse." Les années passent, les études à Liège arrivent, le premier job, le premier appart ensemble, l’arrivée du chat… "Les réactions allaient de “Vous êtes super jeunes pour avoir un appart” à “Vous vous mariez quand ?”, alors qu’on avait 20 ans", raconte-t-elle. La demande en mariage ? Naturellement. Ils en avaient parlé avant – comme pour tout, comme toujours. Et après avoir réfléchi au scénario le plus romantique possible, c’est finalement dans l’intimité de leur salon, après une soirée à papoter et à rire, qu’il lui demande alors sa main. "Je ne m’y attendais vraiment pas" ; "Impossible pour moi d’attendre, le moment était idéal."

Lui, le perfectionniste ; elle, la bordélique

"Je pense qu’on a vraiment de la chance de s’être trouvés. On partage les mêmes valeurs, les mêmes envies: on ne veut pas d’enfant et on veut vivre plus tard à la campagne…, note Danaé. Nos valeurs sont les mêmes et sont alignées depuis toujours. Je pense que c’est hyper important. " Par contre, ils sont très différents sur bien des points. "Lui est plus casanier, moi plus sociable ; il est perfectionniste, moi bordélique…" Pas de quoi briser leur couple. Leur force ? Ils parlent, tout simplement. "On s’est construits ensemble, on a toujours fort communiqué. O n se dispute rarement, mais quand on le fait, c’est de A à Z. C’est super important pour nous de désamorcer le conflit, d’en comprendre la source pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs", dit-il. "Oui, on le sait: on est un peu cucul… et toujours aussi gaga l’un de l’autre", sourit Danaé, avant qu’il lui vole un baiser.