Quatre gestes simples pour avoir de beaux pieds toute l’année

Les ongles incarnés ou les cors, par exemple, s’ils ne sont pas forcément douloureux, peuvent, sur le long terme, influencer la posture et avoir des répercussions sur d’autres organes. Les pieds ne sont pas la partie du corps qu’on regarde le plus… Sans les observer, sans les toucher et si l’on ne ressent de surcroît aucun inconfort, comment détecter qu’ils sont en mauvais état ?

De la prévention

"Bien sûr, il y a aussi le côté esthétique. Quand on est en vacances, on a envie d’afficher de jolis pieds, les femmes en particulier. Mais d’un point de vue médical, le fait de prendre soin de ses pieds est préventif: on remarque si quelque chose ne va pas", soutient Lauralee Léonard, pédicure spécialisée et réflexologue plantaire dans la province de Namur.

Selon les adeptes de la réflexologie plantaire, branche de la médecine chinoise, chaque partie du corps correspond à une zone au niveau des pieds. "Les organes sont reliés par les terminaisons nerveuses. En agissant sur les pieds, on envoie un message à différents points du corps. Des pieds en bonne santé contribuent à la bonne santé générale." D’où l’intérêt de prendre soin de ses petons…

Une routine adaptée

Tout le monde n’a pas besoin d’une pédicure spécialisée. Par contre, tout le monde devrait adopter une routine adaptée à la maison.

"Si vous voulez vous faire chouchouter, faites une pédicure esthétique. Sinon, vous pouvez très bien entretenir vos pieds seul(e), chez vous. Par contre, si vous observez quelque chose d’anormal, que vous éprouvez une douleur, là vous pouvez, dans un premier temps, vous rendre chez une pédicure spécialisée. Généralement, on est en contact avec des médecins et des podologues vers qui on vous redirigera au besoin. Mais l’idée, c’est d’éviter ça en prenant bien soin de ses pieds !" conclut Lauralee Léonard.

De bons gestes avec de bons outils

Il n’y a pas de secret, si vous voulez des pieds bien entretenus, il vous faudra suivre quelques règles.

©JustLife – stock.adobe.com

1. Bye bye corne !

"Une fois par semaine, on râpe la plante des pieds à sec. S’ils sont humides, il y a un risque de se blesser en allant trop loin. Je déconseille aussi les râpes électriques: on ne maîtrise pas ce qu’on retire. Et dans ce cas, on abîme la peau qui, en réaction, va se surprotéger. Les callosités apparaîtront plus facilement."

Les bons outils: une râpe classique avec deux faces, l’une plus abrasive, l’autre plus douce. Avec un manche en bois pour le côté écolo.

2. La coupe idéale

Une fois par mois, on coupe ses ongles. "Il ne faut pas forcément suivre la forme de l’ongle lors de la coupe. En repoussant, il peut se glisser sous la peau. Je privilégie toujours la coupe droite. On ne taille pas trop court: on laisse un petit sourire."

Les bons outils : une pince plutôt qu’un coupe-ongles ou une paire de ciseaux. "C’est plus solide et il y a moins de risque de plier l’ongle. Pour la lime, il faut qu’elle soit fine pour se faufiler dans les coins et bien arrondir les angles, et avec un manche pour plus de maniabilité."

3. Hydratation optimale

"Pour avoir de beaux pieds, il faut les hydrater tous les jours." Les tartiner, de temps en temps, d’une grosse couche de crème hydratante avant d’enfiler une paire de chaussettes et d’aller dormir ? Non, ce n’est pas une bonne idée : "S’il y a un peu d’humidité, parce qu’on transpire par exemple, des bactéries vont se développer. Si on veut du résultat, il faut hydrater quotidiennement, en quantité raisonnable."

L es bons outils : n’importe quelle crème hydratante pour le corps. Si on veut éviter l’effet gras, on privilégiera une texture fluide.

4. Instant cocooning

L’étape n’est pas indispensable et pourtant, elle pourrait bien vous encourager à maintenir votre routine de soin… Le bain de pieds, instant cocooning par excellence, n’est pas à négliger. "Chez soi, pour éviter les risques de se blesser, il faut le faire après la coupe des ongles et la râpe. C’est un moment agréable et ça permet de nettoyer les pieds. On peut évidemment juste les passer sous la douche mais le bain de pieds permet aussi de se détendre."

Les bons outils: une bassine ou un seau avec de l’eau chaude et un peu de savon feront largement l’affaire. Mais vous pouvez aussi vous faire plaisir en ajoutant une boule effervescente ou investir dans un bain de pieds électrique doté de la fonction massage…

Information: Lauralee Léonard – 0497 28034093