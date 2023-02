Un mystérieux champignon qui inquiète vraiment les scientifiques - La vasectomie n’est plus taboue mais tendance - Ces plantes invasives qu’il faut éviter à tout prix dans vos jardins - Peut-on se fier aux applications Google Maps et Waze pour les li

Selon différentes études, la "Génération Tanguy", héros du cinéma devenu référent médiatique d’une jeunesse qui a du mal à quitter le nid, n’est pas du tout en voie d’extinction. 22 ans après la sortie du film d’Étienne Chatiliez, les Tanguy sont toujours là. Et bien présents ! Ils profitent du confort affectif et financier de leurs parents de plus en plus longtemps. On point que des scientifiques se demandent s’ils sont dépourvus à jamais des dispositions génétiques à l’émancipation dont on fait preuve leurs aînés.

D’accord, les études prolongées par les Erasmus ou des examens à la carte prolongent leur dépendance. Tout comme l’évolution des prix de l’immobilier. Mais ce que j’ignorais, c’est que les banquiers sont les complices insidieux de cette évolution. À mon fils qui souhaitait sortir du nid et voler de ses propres ailes, alors qu’il venait se renseigner pour un prêt hypothécaire, à chaque fois, ils lui ont conseillé de rester encore quelques années à la maison. "Si en plus vos parents ne vous demandent rien, il ne faut pas hésiter." Mais de quoi je me mêle ? J’ai fait mon boulot de parent. À eux de faire leur job de banquier, non ?

DANS L’ACTU

Plus de 209 000 opérations de la cataracte par an

©romaset – stock.adobe.com

Parfois très invalidante, la cataracte est opérée fréquemment en Belgique. Le Dr Montulsky explique cette opération.

The last of Us: le mystérieux champignon qui inquiète vraiment les scientifiques

Le champignon tueur de The Last of Us existe, mais n’infecte pas les humains. La série décrit pourtant un phénomène bien réel qui inquiète les médecins.

Quelle contraception pour les hommes: la vasectomie n’est plus taboue mais tendance (quiz et témoignages)

Si les méthodes contraceptives féminines sont nombreuses, du côté des hommes le choix est bien plus restreint. Pourtant la demande est de plus en plus importante, aussi de la part des femmes qui déplorent subir les effets secondaires de leur moyen de contraception. Autrefois tabou, la vasectomie est aujourd’hui très pratiquée en Belgique.

EN PRATIQUE

Comment donner une seconde vie à des meubles en bois

Rénover une table de Herve ou une commode style Louis Philippe, relooker complètement un petit bahut est possible. Conseils d’un ébéniste-restaurateur professionnel.

Ces plantes invasives qu’il faut éviter à tout prix dans vos jardins

Elles sont aussi appelées "plantes exotiques envahissantes". On en parle depuis de nombreuses années mais elles sont toujours bien présentes, et dans la nature et dans certains jardins. En voici trois qu’il vaut mieux éviter sous peine d’être rapidement dépassés. Voici les conseils de Marc Knaepen, notre spécialiste.

Pouvez-vous réellement vous passer de votre smartphone ? "Il y a d’autres choses dans la vie"

Dans le cadre de la journée mondiale sans smartphone ce lundi 6 février 2023, nous vous avons posé la question suivante: pouvez-vous vous en passer ? Voici la réaction de quelques-uns de nos internautes.

Sécurité routière: peut-on se fier aux applications Google Maps et Waze pour les limitations de vitesse ?

En plus des panneaux de limitation de vitesse installés le long de nos routes, les applications de GSM telles que Google Maps et Waze indiquent la vitesse sur les itinéraires encodés par les automobilistes. Benoît Godart de l’Institut VIAS nous explique dans quelle mesure nous pouvons nous y fier et éviter des amendes douloureuses.

Illustration. ©Daniel PILETTE

PAUSE-CAFÉ

Cadre Noir au Mont-St-Michel et les Nocturnes de l’abbaye

Cinq jours en voyage avec L’Avenir. Au programme: Le Gala du Cadre Noir de Saumur. Un spectacle équestre qui mêle performances techniques et artistiques. Dressage, sauts sportifs avec obstacles et sauts d’école sont au programme. Mais également, entre autres, Mont-St-Michel où durant l’été, l’abbaye se découvre autrement: à la tombée de la nuit… Le temps d’une soirée, l’abbaye se dévoile dans ce qu’elle a de plus merveilleux, et fait flamboyer sa flèche dorée, chef-d’œuvre humain tournée vers les cieux couronnant un mont de granit multiséculaire. À découvrir ici

COUPS DE CŒUR

Des jeux à faire à deux pour la Saint-Valentin

En famille ou entre amis, les jeux de société sont aussi de plus en plus souvent conçus pour être joués à deux. Certains éditeurs n’hésitent d’ailleurs pas à adapter leurs hits ludiques en une version duo, savamment twistée, pour notre plus grand plaisir.

Georges Simenon, un succès qui ne se dément pas

Le 13 février 1903 naissait Georges Simenon à Liège. 120 ans plus tard, pourquoi le célèbre écrivain à la pipe plaît-il encore aux jeunes générations ?

Des aliments anti-fringale qui calent longtemps

Croquer du chocolat au bureau, dévorer le paquet de biscuits devant la télé, avaler des morceaux de fromage pendant que le dîner cuit… nous sommes plus d’un tiers à le faire !