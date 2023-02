Le cornouiller blanc, un arbuste qui va illuminer votre jardin

Le cornouiller blanc (Cornus alba) est un très bel arbuste. S’il est présent dans de nombreux parcs et jardins, il ne faut pas oublier que cette espèce est originaire de Russie, de Mandchourie. Au stade adulte, et non taillé, il peut atteindre 2 à 3 m de hauteur. Si ses feuilles sont vertes sur le dessus il est intéressant de remarquer qu’elles sont légèrement blanchâtres au revers. En mai-juin, des corymbes de fleurs blanc jaunâtre garnissent la plante et attirent les insectes butineurs. Bien que peu nombreux, de petits fruits font leur apparition en septembre. De culture facile, le cornouiller blanc pousse très bien dans les terres sèches et légères mais n’apprécie que modérément le calcaire. L’arbuste aime les situations ensoleillées qui favorisent une belle coloration de l’écorce et dans une moindre mesure du feuillage. Si vous le plantez à racines nues, il faudra le faire avant la fin mars, en dehors des périodes de gel. Le cornouiller blanc à feuilles panachées (Cornus alba "Sibirica Variegata") est très décoratif grâce à ses tiges rouges et son feuillage vert bordé de blanc. Vous êtes à la recherche d’un arbuste aux tiges très rouges ? Optez alors sans la moindre hésitation pour le Cornus alba "Bâton rouge." Ses jeunes tiges sont d’un éclatant rouge corail. Il s’agit d’une obtention horticole assez récente puisqu’elle date de 2007. Le Cornus alba "Gouchaultii" est aussi joli grâce à ses feuilles vert clair panachées de jaune vif.