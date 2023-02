Des jeux à faire à deux pour la Saint-Valentin

La fête des amoureux, c’est essentiellement un prétexte pour vivre une expérience rien qu’à deux. Pour l’occasion, pourquoi ne pas jouer la carte de l’originalité en vous plongeant corps et âme dans un jeu de société ? Incontournable depuis quelques années, il s’invite de plus en plus souvent au cœur des couples et auprès de tous ceux qui désirent passer une douce soirée en tête à tête. Découvrez ci-dessous une sélection courte mais intense des derniers jeux qui ont fait battre nos cœurs à l’unisson.