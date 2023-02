Skier sur le domaine des 3 vallées sans devoir casser sa tirelire

1. Pour y accéder, il ne faut pas forcément casser sa tirelire. Sous les emblématiques Courchevel, Méribel ou Val Thorens, le village thermal de Bride-les-Bains sert de porte d’entrée du domaine, et d’alternative abordable en matière d’hébergement. Une télécabine permet un accès direct au centre de Méribel, au cœur des 3 Vallées. Avantage: les logements y sont bien moins chers, tout en bénéficiant de multiples animations vespérales concoctées par l’office du tourisme, de petits restos où l’on savoure sans complexe une cuisine de produits locaux, ou encore de la détente après-ski au centre thermal ou au spa de l’historique Hôtel des Thermes.

2. Outre les hébergements pour tous publics, l’autre caractéristique des 3 Vallées est sans conteste son côté sportif. Parmi les nombreuses pistes du domaine, une dizaine forme un terrain de jeux extraordinaire qui séduit les amateurs de glisse du monde entier. La Pointe de la Masse (2 804 m), son point de vue à 360°, époustouflant, sur les plus hauts sommets des Alpes, est le point de départ de la piste Covili, une magnifique descente en pleine nature jusqu’au pied des Menuires. Autre défi sportif, la Combe de Rosael relie Val Thorens à Orelle, et permet de passer du sommet de la vallée de la Tarentaise à la vallée de la Maurienne. Pour finir ce tour d’horizon, impossible de ne pas passer par les pistes Roc de Fer à Méribel, et la nouvelle Eclipse à Courchevel, où les meilleurs skieurs du moment s’affrontent, durant la première quinzaine de ce mois de février 2023, en championnat du monde.

3. Si le luxe parfois ostentatoire des palaces de Courchevel interloque ou laisse rêveur, les 3 Vallées cachent aussi un bel art de vivre et des expériences insolites. Manger une raclette dans une yourte, admirer les peintures d’artistes aux cimaises d’un hôtel, déjeuner au coin du feu avec vue sur les sommets immaculés apporte ce petit plus prisé d’une clientèle touristique qui cherche en montagne bien plus que des kilomètres de glisse.

Gastronomie au sommet

©EdA

S’il reste de nombreux endroits où manger à peu de frais, de belles, et pas forcément chères, tables de terroir sont nichées sur le domaine skiable. Quelques-unes permettent d’ailleurs de toucher les étoiles, puisqu’elles sont les déclinaisons bistronomiques créées par les chefs du top de la gastronomie française. Courchevel compte pas moins de 12 étoilés Michelin. Parmi ceux-ci, le Farçon installé au bord des pistes de La Tania, station-village créée à 1400 m au début des années 90. Son petit frère, le Bistrot Machet (le boss du Farçon est Julien Machet), permet de découvrir une cuisine régionale simple et savoureuse. Le chef s’éloigne là des codes de la haute gastronomie pour offrir à ses hôtes les produits du cru cuisiné "comme Mado", sa grand-mère paternelle.

Un même esprit règne non loin de là, à Saint-Martin de Belleville. Triple étoilés, René et son fils Maxime Meilleur sont eux aussi des enfants de la vallée soucieux d’en préserver les valeurs. Non loin de leur restaurant La Bouitte, ils ont ainsi ouvert leur bistrot "Simple et Meilleur" dont le nom résume l’esprit. Avec leurs deux établissements, père et fils ont hissé le nom du village dans la liste des "place to be" accessibles à tous.