Le candidat "presque belge" de Top - Conseils et astuces sur la congélation - Les 5 règles pour cuire les pâtes : notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Il faut que je vous avoue quelque chose: je ne serais rien sans mon congélateur. Enfin ma cuisine ne serait rien sans mon congélateur. Entre le boulot, les enfants et l’intendance, c’est plutôt compliqué de faire les courses plusieurs fois par semaine. Alors que c’est si simple d’ouvrir la porte de mon meilleur ami pour y trouver le surplus de la blanquette du dimanche, le pain acheté chez le boulanger le samedi ou encore les légumes indispensables pour la soupe quand le frigo est vide.

Mais avec ce sauveur, il ne faut pas faire n’importe quoi. C’est pourquoi cette semaine dans votre débrief, on vous propose un quiz sympa pour tout savoir sur les secrets de notre précieux allié des soirées pressées. Que peut-on congeler ? Combien de temps ? Et on fait quoi des aliments périmés ? On a interrogé deux experts qui vous dévoilent tous les secrets de la congélation. Le tout, à consommer sans passer par la phase congélation.

Recettes

Notre recette du riz au lait à la grenade et aux pistaches

Envie de douceur et de s’allouer des petits plaisirs au cœur de l’hiver ? Voici un riz au lait à la grenade à savourer avec les yeux mais pas que…

À LIRE

Un délicieux plat de pâtes dans une seule casserole

À LIRE

Tournée minérale: 3 cocktails sans alcool

Vous avez décidé de relever le défi de la tournée minérale ou simplement de lever un peu le pied sur votre consommation d’alcool sans pour autant vous priver de faire la fête ? Voici trois recettes de délicieux mocktails.

À LIRE

Voici comment réussir de bonnes galettes de brocolis

Une recette simple et rapide pour cuisiner le brocoli ? Réalisez de délicieuses galettes de brocoli au parmesan et alliez plaisir et équilibre !

À LIRE

Dans l’actu

"Ils font plus de mal que de bien": pourquoi Test-Achats critique les burgers végétariens des grandes surfaces

L’organisation des consommateurs Test-Achats a réalisé de nouveaux tests sur les burgers végétariens vendus dans les supermarchés belges. Et, la plupart du temps, les résultats sont très décevants. Explication.

À LIRE

Jouez à notre "vrai-faux" spécial congélation

Que peut-on congeler ? Combien de temps ? Peut-on congeler des aliments presque périmés ? Comment choisir son congélateur ? Combien ça coûte à l’utilisation? Vous vous posez peut-être ces questions.

+ A LIRE

Des aliments anti-fringale qui calent longtemps

Croquer du chocolat au bureau, dévorer le paquet de biscuits devant la télé, avaler des morceaux de fromage pendant que le dîner cuit… nous sommes plus d’un tiers à le faire!

+ A LIRE

Les cinq règles pour cuire des pâtes comme dans les meilleurs restos italiens

Faire cuire des pâtes, c’est simple comme bonjour. Oui, sauf que certains préceptes sont à respecter pour obtenir des pâtes goûteuses, dignes des meilleurs restaurants italiens.

+ A LIRE

Horeca à Namur: des débouchés pour les jeunes (vidéo)

Toute cette semaine, le centre Horeca Forma de Jambes ouvrait ses portes aux étudiants du secteur pour leur montrer les possibilités qu’il offre et les pistes d’avenir qui s’ouvrent à eux. L’Horeca fait face depuis quelque temps à un manque cruel de personnel.

+ A LIRE

L’équipe de Curtis Mulpas termine deuxième au Pierre Wynants Trophy 2022

L’équipe du Wavrien Curtis Mulpas, professeur à la section cuisine de l’IPES, a remporté la médaille d’argent au Pierre Wynants Trophy 2022, à Gand.

+ A LIRE

Messancy: Gaëlle Marot, 24 ans, la pâtissière de la génération Z

Quand pâtisserie et web se marient pour le meilleur. Gaëlle Marot, 24 ans, de Messancy est une pâtissière pas comme les autres. Elle rêve d’ouvrir un salon de thé à Luxembourg.

+ A LIRE

Voici César, le candidat "presque belge" de la prochaine saison de "Top Chef": "C’est un ascenseur émotionnel: c’était moi face à moi-même" (vidéo)

Il s’appelle César Lewandowski, il a 26 ans et il sera le candidat belge de la 16e saison de "Top Chef" qui débute ce 6 mars.

+ A LIRE

Ce que valent vraiment les crêpes des supermarchés belges

Les crêpes industrielles sont-elles nocives pour la santé? Faut-il absolument les bannir de notre alimentation? Début de réponse avec deux experts qui, à l’approche de la Chandeleur, ont mis la main à la pâte.

+ A LIRE

Botaniets, le gin bruxellois à 0,0% d’alcool: 5 choses à savoir et 3 idées de mocktails pour votre Tournée Minérale (vidéos)

Botaniets est le premier gin sans alcool distillé au monde. Il est produit par une boîte bruxelloise, basée à Watermael-Boitsfort. On rencontre son fondateur, Alexandre Hauben, sportif qui ne voulait plus transiger. Le mixologue Boupinh Lam vous livre aussi ses secrets pour composer trois cocktails à siroter pendant la Tournée Minérale.

+ A LIRE

Resto

On a testé le resto Bistronomie M à Wanze

Une brasserie qui va bien au-delà des boulettes et de l’américain-frites. Pour célébrer le homard et le ris de veau. Pour proposer toute la bistronomie d’un menu de dégustations signé Jona.

+ A LIRE