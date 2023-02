Parmi les intervenants, l’écrivaine belge Dominique Rolin. Pour celle-ci, la place de la femme dans le couple est limpide: elle doit être soumise à son mari et lui obéir. Des paroles ouvertement «antiféministes», qui résonnent étrangement, plus de 60 ans plus tard.

La question de la fidélité offre aussi un aperçu d’un mode de pensée étonnant. Dominique Rolin y affirme la possibilité d’une asymétrie complète, comme si la femme devait absolument être fidèle, pendant que l’homme n’y serait pas contraint.

Pour rééquilibrer le débat, Françoise Giroud, femme politique française, qui a notamment été secrétaire d’État chargée de la Condition féminine, défend une autre vision, plus pragmatique.

La fidélité ne doit pas être contrainte, résultat d’une crainte de se retrouver appauvrie ou d’avoir des ennuis. Il faut être fidèle parce qu’on le désire, explique-t-elle.

C’est quoi l’amour?

Dans la même émission, un micro-trottoir est réalisé pour connaître la définition de l’amour. Un terme qui continue de faire rêver certains, alors que d’autres affichent déjà un visage désabusé.

Pas tous les jours facile d’aimer.