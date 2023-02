On a testé le resto Bistronomie M à Wanze

Jona est au fourneau

En déménageant un peu plus haut dans la rue, la gastronomie est devenue bistronomie. Aménagement moderne: un intérieur en rouge et noir avec un haut pan de mur tapissé de verdure, une terrasse couverte et chauffée. C’est le fils, Jonathan, dit Jona, aperçu dans l’émission Objectif Top Chef, qui est au fourneau pour un service quasiment non-stop à parti de midi. Il sert tous les classiques de la brasserie: assiette de charcuteries, assortiment de chinoiseries, burgers, pâtes, escalopes à toutes les sauces, boulettes liégeoises, américain-frites, crème brûlée et pain perdu. Mais aussi ris de veau, poissons, crustacés et belles pièces de bœuf de la ferme de Limet.

Sushi, beurre d’écrevisses et cochon de lait

Pour justifier complètement l’enseigne, Jona ajoute à sa carte un menu d’une quinzaine de propositions auxquelles il apporte toute sa créativité et dans lesquelles on choisit pour se faire un repas en 3, 4 ou 5 dégustations. On oublie la différence entre entrées et plats, le chef se chargeant d’envoyer dans le bon ordre.

Marie et Simon optent pour cette formule qui va faire défiler 8 assiettes. Le carpaccio de Holstein est légèrement fumé. Pomme, concombre et citron vert apportent juste ce qu’il faut d’acidité à la tarte fine de mousse de boudin. Le thon rouge et le saumon gravlax sont présentés en sushis. La caille est farcie de foie gras. Le homard est servi avec un beurre d’écrevisses. Le filet pur de cochon de lait est accompagné d’un réconfortant gratin dauphinois. Et on finit en douceurs: des brownies à la vanille et une dame blanche dans une coque de chocolat.

Bistronomie M – Allée des Balsamines, 11, à Wanze. Menus à 39, 49 et 59 €. Fermé mardi et mercredi. 085/ 23 13 01 et 0477/36 72 76 – www.bistronomie-m.be