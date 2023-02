Nos 10 propositions de sorties pour ces prochains week-ends à Ciney, Bruxelles, Wavre, Charleroi,…

Le 12 février dès 10h, Bruxelles, Cinquantenaire

Fidèle à sa tradition, quelques jours avant la Saint-Valentin, la Love Bugs Parade va parcourir les rues de la capitale. Se faisant remarquer par leurs couleurs, leurs fleurs, leurs décorations… et surtout par leur grand nombre, quelque 300 Coccinelles VW et coquettes Beetles sont attendues sur l’Esplanade du Cinquantenaire avec leurs compagnons de route, les typiques Combis T1, qui sont à l’honneur cette année.

Quant aux spectateurs, ils viennent se plonger dans l’ambiance des années’60-’70 qui règne devant Autoworld, entre 11h et 14h. A 14h, le signal du départ est donné ! La Love Bugs Parade s’ébranle alors dans un joyeux chaos de klaxons. Le parcours de deux heures sillonne les rues de Bruxelles afin qu’un maximum de promeneurs du dimanche puisse en profiter. Le circuit entraîne les Coccinelles vers le Rond-Point Mérode et Tervueren. Après quelques détours dans la forêt environnante, les voitures reviendront à Autoworld entre 15h15 et 16h.

En parallèle, Autoworld consacre une exposition à une autre star de VW: le Combi. Alors que l’ID-Buzz arrive en Belgique, cette exposition "VW Love Bugs – The Buzz Edition" retrace l’épopée de 7 générations de Bus VW, du premier Combi T1 jusqu’au T7, avec, en prime, la toute dernière version électrique.

2. Hamamélis en fête

Jusqu’au 26 février, Anvers, Arboretum Kalmthout

Alors que la plupart des autres jardins hibernent encore, le jardin de l’Arboretum de Kalmthout refleurit complètement. Ses hamamélis resplendissent, ouvrant ainsi les "Fêtes de l’hamamélis". Sur leurs branches dépouillées, ils se parent de fleurs jaunes, orange et rouges, même par temps froid et sous la neige, et dégagent un parfum puissant mais d’une exquise douceur dans tout le jardin. Cette collection d’hamamélis est la plus importante d’Europe et comprend quelques-uns des plus anciens exemplaires connus. Un parcours spécial a été balisé pour faire découvrir toutes ces plantes nivéales, qui fleurissent en hiver. Durant ces fêtes, des promenades guidées (durant environ une heure) sont menées à 14h.

3. Fête de la lumière

Le 11 février dès 19h15, Lacuisine (Florenville)

Avec son cortège aux flambeaux et son lâcher de lanternes lumineuses dans le ciel gaumais, la Fête de Lumière entend bien chasser le froid, annoncer la fin proche de l’hiver, et le retour de la clarté. Le village se pare de lumignons et de vitraux, et autour d’un petit feu, les animations s’ensuivent: concerts, danse, atelier créatif, scène ouverte…

4. Puces vintage

Le 12 février de 10h à 18h, Sprimont, salle Devahive

Mobilier industriel, jouets anciens, luminaires, vaisselles, vinyles, vêtements, bijoux et autres accessoires exclusivement vintage se chinent à la Brocante du design et des puces vintage. L’occasion d’enrichir ses collections ou de simplement dénicher une décoration hors du commun.

5. Rencontre d’artistes

Ces 11 et 12 février, Espace culturel de Hotton

Céramistes, peintres, aquarellistes, photographes… Une vingtaine d’artistes et artisans d’Hotton exposent leur travail au Centre culturel. Sur place, quelques artistes vont à la rencontre des visiteurs pour présenter leurs techniques, savoir-faire et partager leurs passions aux petits et aux grands.

6. Foire d’art à Wavre

Du 9 au 12 février, Wavre, La Sucrerie

Le salon Fine Art Fair Wavre rassemble une cinquantaine de galeries internationales dans le hall événementiel de Wavre. L’occasion d’y découvrir des œuvres en tous genres, dans l’atmosphère intime et chaleureuse de ce nouvel espace dédié à la culture, où l’art ancien, l’art moderne et l’art contemporain sont mis en scène. lasucreriewavre.be

7. Corée du Nord en image

Jusqu’au 21 mai, Musée de la Photo de Charleroi

La nouvelle exposition "Corée du Nord" de Stéphan Gladieu plonge les visiteurs dans l’atmosphère quelque peu irréelle de la Corée du Nord. De ses 5 voyages en Corée du Nord, le reporter français a pris des clichés qui empruntent aux codes de la propagande, par les attitudes posées et frontales des individus, et par le cadrage de l’image et le décor de la scène.

Le week-end prochain

8. Initiation aux hiéroglyphes

Le 19 février de 14h à 16h, Musée royal de Mariemont, Morlanwelz

Par un atelier interactif, le Musée de Mariemont propose de se familiariser avec les principes de base de l’écriture égyptienne. À partir d’objets et de reliefs du Musée et d’ailleurs, les égyptologues en herbe pourront déchiffrer par eux-mêmes, quelques mots, signes et expressions faciles ! Public: adultes et adolescents.

9. Plonger dans la Meuse

Le 19 février dès 10h15, Huy

A la fois sportif et folklorique, la Traversée hivernale de la Meuse à la nage (54e édition) réunit de courageux groupes de nageurs entraînés, venus sauter dans une eau à la température inférieure à 10 degrés, et rallier le bord du fleuve, encouragés par la foule. Rendez-vous entre le pont Baudouin et le pont de l’Europe. www.traverseedelameuse.be

10. Aménager son jardin

Les 18, 19, 20 et 24, 25 et 26 février, Ciney Expo

Déco Jardin, le Salon des aménagements extérieurs et du jardinage annonce le retour du printemps et de la verdure. Pour concrétiser ses projets ou s’inspirer, le salon rassemble une foule de professionnels venus présenter leurs démonstrations et leurs produits: bulbes, outillage, cabanes, serres, barbecue, piscines, jeux, etc. www.cineyexpo.be