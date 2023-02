Deuxième règle: on utilise toujours de l’eau froide qu’on porte à ébullition.

Troisième règle: inutile d’utiliser de l’huile, cela ne sert à rien.

Mais la règle la plus importante concerne la quantité de sel utilisée. N’y allez pas avec le dos de la cuillère. C’est là le véritable secret des chefs. Ils ont coutume de dire que l’eau de cuisson des pâtes doit être aussi salée que la mer. Comptez donc 10 grammes par litre, à rajouter lorsque l’eau est à ébullition (et pas dans l’eau froide). Préférez aussi le gros sel et n’ayez crainte, le sel se dissout dans l’eau et pas dans les pâtes, il n’y a donc pas de risque que votre plat soit trop salé.

Et dernièrement, lorsque vous égouttez vos pâtes, ne les asséchez pas. Conservez une ou deux cuillères de l’eau de cuisson, que vous ajouterez à vos pâtes pour mieux faire adhérer la sauce. Goûtez aussi votre plat avant de le déguster car ce n’est pas parce que vous avez cuit vos pâtes dans de l’eau salée que votre plat est suffisamment assaisonné.

