Comment donner une seconde vie à des meubles en bois

« Il ne sert à rien de commencer un travail sur une ruine »

"La première chose à faire est de s’assurer que le meuble est encore fonctionnel, nous explique en préambule Bernard Kaisin, ébéniste-restaurateur à Esneux, en région liégeoise. Testez ses tiroirs, ses portes, sa solidité d’ensemble… Il ne sert à rien de commencer un travail sur une ruine. Dans le cas d’un héritage ou d’un achat, je conseille également de bien vérifier si le bois n’est pas totalement vermoulu, mangé par les vers. Si vous repérez de la sciure toute fine, c’est mauvais signe. Un traitement sera en tout cas obligatoire."

L’étape suivante consistera à préparer le meuble pour revenir à son aspect originel, à savoir sans la cire, la peinture ou le vernis (voir ci-contre pour les détails de ce processus délicat).

"À ce moment-là, vous pouvez traiter le meuble contre les parasites et réaliser l’une ou l’autre réparation, avec de la pâte à bois par exemple, reprend Bernard Kaisin. Lorsque tout cela est fait, on en vient à la touche finale, celle qui consiste à remettre le meuble dans un coloris, une teinte, qui correspond plus à vos goûts du moment. Et là, je constate que les choses ont bien changé. On ne regarde plus trop le style du meuble. On n’hésite par exemple pas à repeindre en noir sur du Louis XVI, ce que l’on aurait jamais fait voici 20 ou 30 ans…"

Jamais de la peinture ou du vernis sur de la cire

"Au choix, vous aurez la cire ou la peinture. Si vous souhaitez rester à l’aspect naturel, la cire et la teinture à l’eau respecteront bien le veinage du bois. Si vous êtes plus “aventureux” et que vous optez pour la peinture, il faudra utiliser un “primer”, avant d’apposer deux couches de la couleur finale (renseignez-vous bien auprès de votre vendeur ou lisez la notice du produit utilisé). Il faut en effet savoir que le vernis ou de la peinture ne tiendront pas sur un corps gras, comme la cire. À ce stade, vous pourrez opter en finition pour un vernis qui apportera de la brillance ou de la cire, termine notre interlocuteur. Si vous avez bien respecté le processus et que vous l’entretenez correctement, votre meuble sera parti pour une longue deuxième vie…"

Précautions et astuces de pro

Se protéger

Les produits qui seront utilisés aux différentes étapes de la rénovation du meuble ne sont pas inoffensifs. Cela impose diverses précautions. L’idéal est le travail en extérieur, si la météo le permet. Sinon, veillez à travailler dans un endroit bien aéré. Soyez ensuite bien équipé. Des gants, un masque pour éviter une inhalation trop forte des mauvaises vapeurs et des lunettes pour bien protéger les yeux. Le maniement de certains outils demandera également une certaine prudence.

Antiparasites

Des petits trous dans le bois n’indiquent pas automatiquement la présence de parasites. Ceux-ci sont en effet peut-être partis après avoir fait leur galerie. Un moyen très simple d’objectiver le fait qu’ils sont toujours là est de laisser le meuble deux ou trois jours au-dessus d’une surface foncée. Si vous retrouvez un peu de sciure, mauvaise nouvelle. Il faudra impérativement traiter le meuble après l’avoir décapé avec un insecticide (application au pinceau, voire à la seringue). La moisissure se traitera aussi avec un fongicide.

Entretien

Pour un meuble ciré, utilisez un plumeau pour le dépoussiérage. Ou passez un chiffon doux imbibé de cire à base de térébenthine en spray, un produit très pratique qui prolonge la beauté du meuble et que l’on retrouve au rayon "entretien meubles". N’hésitez pas à garder le même chiffon, par exemple dans un pot de confiture fermé, pour plusieurs passages. Le rendement n’en sera que meilleur. En ce qui concerne un meuble peint ou vernis, on conseillera généralement l’utilisation d’une microfibre seule.