L’urticaire chronique, une maladie méconnue et sous-diagnostiquée

Des plaques rouges, en relief et qui démangent: les symptômes de l’urticaire chronique ne sont pas douloureux, mais ils peuvent être très inconfortables. "Fugaces et migratrices", ces plaques apparaissent et disparaissent à divers endroits du corps et ne restent pas plus de 24 heures. Ces lésions sont la conséquence de la libération d’histamine par des cellules présentes dans la peau, appelées mastocytes.