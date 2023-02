Les étapes de la recette

1. Faites tremper le riz dans de l’eau pendant 1 heure.

2. Coupez la grenade en deux. Sur une moitié, prélevez les graines. Sur l’autre, pressez-en le jus.

3. Dans une casserole, versez le lait et le sucre. Égoutter le riz et ajoutez-le au mélange lait-sucre. Amenez à ébullition puis baissez le feu et laissez cuire pendant 30 minutes environ en remuant régulièrement pour que le riz n’accroche pas.

4. Une fois le riz cuit, retirez la casserole du feu et versez-y la crème liquide et le jus de grenade. Mélangez bien et laissez tiédir à température ambiante.

5. Mixez à présent les pistaches à l’aide d’un robot jusqu’à obtenir une poudre fine.

6. Dernière étape: versez le riz au lait dans de petites assiettes à dessert ou des verrines, parsemez de poudre de pistaches et de graines de grenade.

