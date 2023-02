Des tissus de créateurs à prix réduit: bienvenue à The Fabric Sales

Cette qualité contribue à l’image de luxe dégagée par ces vêtements. Ils resteront probablement inaccessibles à la majorité d’entre nous mais tout n’est pas perdu. Celles et ceux qui savent manier les machines à coudre peuvent se confectionner des pièces à partir de ces tissus haut de gamme.

Durabilité et accessibilité

Situé à Rotselaar, le showroom The Fabric sales propose à la vente des tissus de créateurs de mode. Cela fait dix ans que les initiatrices du projet ont eu l’idée de récupérer ces matières premières de qualité pour les rendre accessibles aux étudiants en mode ou à n’importe quel couturier, de l’amateur au plus expérimenté.

"Notre concept se base sur deux points: la durabilité et l’envie de rendre les produits de qualité accessibles à tous ", explique Bieke Winkelmans, responsable du showroom et de l’administration de The Fabric Sales.

L’entreprise ne vend donc que des tissus qui existent déjà, les stocks que les créateurs ne vont jamais utiliser. "L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde. Pour produire 1 kg de vêtements, il faut 200 litres d’eau. Avant, les marques de luxe détruisaient leurs tissus inutilisés car ça coûte cher d’entreposer tous ces rouleaux." Les deux fondatrices de The Fabric Sales ont donc eu l’idée de leur racheter ces beaux tissus pour les revendre à prix démocratique. "Certains tissus comme la soie ou le lurex sont plus onéreux. Mais nous les proposons à 22 € le mètre au lieu de 40 à 60 € au départ."

Un large choix, dans la limite des stocks disponibles

Dans le showroom, on trouve de tout, coton, soie, polyamide, doublure, laine, fausse fourrure, lin, tissus de lingerie. Dans toutes les couleurs, unis ou avec des motifs aussi variés que du tartan, du point, des broderies, des rayures, des formes géométriques,… On peut également se procurer des boutons, du fil, des rubans et fermetures éclair.

Toutes ces fournitures viennent de créateurs bien connus. Côté belge, on peut citer Caroline Biss, Walter Van Beirendonck, Essentiel, Dries Van Noten ou encore Christian Wijnants. Côté nouveauté, on trouve désormais aussi des stocks de chez Haider Ackermann, le styliste français récemment invité par la maison Jean Paul Gaultier.

Les couturiers en herbe doivent cependant accepter certaines contraintes. "Quand il ne reste que deux mètres de tissu, il ne reste que deux mètres, on ne peut pas en recommander du neuf." Il arrive également que des matières soient légèrement abîmées mais Bieke estime que 95% des tissus sont parfaits.

Tour d’horizon de la mode en format récup’

Avec les chutes

Vos chutes de tissu peuvent servir, ne les jetez pas ! On peut, par exemple, coudre un chouchou pour les cheveux, une serviette de table, des mouchoirs, des lingettes démaquillantes, des vêtements pour poupées, des fleurs en tissu. Il y a aussi le bon vieux patchwork ou encore la guirlande de fanions, l’ombrelle, les trousses,…

En France

Depuis janvier 2022 une loi française interdit aux entreprises de détruire des textiles. Le groupe LVMH (Louis Vuitton, entre autres) met donc désormais en vente son surplus de tissus auprès du grand public. L’entreprise s’est également associée à WeTurn, une start-up spécialisée dans la récupération de fibres pour fabriquer de nouvelles bobines de fil.

Upcycling

Mercerie éco-responsable, e-shop, cours de couture, atelier: l’ASBL R-Use Fabrik collecte et valorise les déchets textiles pour leur donner une nouvelle vie. Si vous n’avez pas envie de vous lancer dans la couture, vous pouvez vous tourner vers Wear a story, une marque qui propose des vêtements conçus à partir d’anciens textiles.