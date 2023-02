Des aliments anti-fringale qui calent longtemps

Mais le plus simple est encore de les anéantir en mangeant mieux avant que ces coups de barre ou de gourmandise n’arrivent et nous poussent irrémédiablement vers des grignotages et snacks industriels. "Rappelez-vous que le grignotage est issu d’un contenu inadapté de l’assiette. En lui donnant les bons aliments au bon moment de la journée, le corps sera nourri en profondeur, ce qui aura pour conséquence une libération totale des envies de grignoter", explique l’autrice.

On vous a donc préparé une petite liste d’aliments qui ont un pouvoir rassasiant supérieur aux autres et qui sont autant d’aides au contrôle des compulsions alimentaires. Car ils rassasient avec un indice glycémique bas qui permet de ne pas faire le yoyo avec le taux de glucose dans le sang.

La pomme

D’abord, c’est bon, ça croque, ça cale. Mais en plus, la pomme contient de la pectine qui est une fibre soluble. Au contact de l’eau, elle gonfle et forme une sorte de gel qui, comme le konjac (mais en bien meilleur), va remplir l’estomac. Les capteurs internes de la paroi stomacale vont alors envoyer au cerveau le message que l’estomac est rempli pour que la satiété se mette en œuvre. Apprenez à bien la mâcher pour en libérer au mieux la pectine. Elle est parfaite aussi pour une petite entrée fraîche avec de la betterave et de la salade de blé.

Le skyr

Il a fait son apparition il y a quelques années dans les rayons des supermarchés, bio ou non. Venu d’Islande, ce produit laitier est, comme le yaourt grec, très riche en protéines: entre 8 et 10%. Et les protéines, ça cale, parce que l’organisme met plus de temps à les digérer et qu’il dépense alors plus d’énergie que dans le cas de lipides ou glucides. Autre atout: sa texture dense et crémeuse et très peu de matière grasse: seulement 0,5% en moyenne. Délicieux au petit déj avec des fruits frais et du muesli.

Les lentilles

Elles sont riches en fibres (6%) et en protéines (au moins 10%): là aussi l’organisme va mettre du temps et de l’énergie à les digérer. Avec en plus un indice glycémique bas et une grande variété, elles ont tout bon. On les mange chaudes comme froides en salade, avec de la feta et des légumes. Et on peut même ajouter du riz ou du quinoa.

Les amandes

C’est connu, les amandes sont les parfaits snacks en cas de petite faim ou envie de craquage. Elles sont très riches en protéines (22%) et en fibres (12%). Elles comptent 51% de lipides, mais ceux-ci n’ont rien à voir avec les acides gras saturés des produits industriels: ils sont insaturés, comme ceux du maquereau par exemple. Et surtout, elles ne comptent aucun glucide et n’agissent donc pas sur le taux de sucre dans le sang. Une poignée par jour max, cependant (30 g par jour).

Les flocons d’avoine

Ce n’est pas super sexy mais leurs propriétés en font un aliment qui fait naître durablement la satiété. Pourquoi ? Parce que ce sont des glucides lents et qu’ils contiennent des fibres très utiles pour la digestion et qui freinent efficacement l’assimilation des sucres. Vous aurez bien moins de risques de fringales hypoglycémiques en cours de matinée !

