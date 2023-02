Jardin: les conseils de notre spécialiste pour entretenir sa rocaille

Des soins réguliers pour ne pas être débordé !

C’est une des parties du jardin qui demande le plus de soins. Ainsi les gels et dégels successifs durant la période hivernale peuvent déchausser les plantes. À la fin de l’hiver, il faudra donc les "rechausser" au collet par l’apport de nouveau substrat voire de gravillons. Le substrat en question devra être légèrement tassé pour favoriser le démarrage de la végétation dès l’arrivée des beaux jours.

Un nettoyage sera aussi effectué pour éliminer les parties pourrissantes ou mortes des végétaux ou, plus simplement, pour limiter l’extension d’espèces qui sont un tantinet envahissantes. Les mousses éventuelles seront également enlevées si elles sont placées à proximité immédiate des plantes car elles risquent de les asphyxier progressivement.

Mais le travail le plus important, qui est aussi le plus fastidieux, reste le désherbage. Il doit être pratiqué avec soin et régularité si on ne veut pas voir son massif favori envahi par des indésirables, notamment le chiendent. En effet, si le chiendent, très courant dans les jardins, s’est insinué dans les rochers ou directement dans les plantes, on en arrive parfois à devoir recommencer la rocaille, ou du moins une partie de celle-ci, afin d’extirper la totalité des racines de cette graminée très résistante.

Faut-il arroser une rocaille ?

Au cours de la première année de plantation les arrosages seront indispensables durant la saison estivale. Des apports d’eau réguliers permettront aux végétaux nouvellement installés de bien s’enraciner pour, par la suite, être plus résistants face à des épisodes de sécheresse. Comme partout au jardin, ces arrosages prendront place en soirée pour que les plantes en profitent au maximum et pour qu’elles ne soient pas brûlées par le soleil le jour suivant (chaque gouttelette posée sur une feuille fait effet de loupe).

Quelle est la meilleure période de plantation ?

Comme nos hivers sont souvent très humides il est préférable d’effectuer les plantations dans la rocaille en mars-avril. Le sol va se réchauffer progressivement et les risques de fortes gelées seront quasiment écartés. Enfin, afin d’éviter la pourriture du collet, il est conseillé d’épandre des gravillons ou de la pierre de lave autour des plantes et ce dès la plantation.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be